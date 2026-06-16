Di Amerika... Krisis aneh mengancam bintang Iran untuk absen saat melawan Belgia

Tim nasional Iran mengalami pukulan tak terduga beberapa hari menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Belgia di babak kedua fase grup Piala Dunia 2026, setelah salah satu pemainnya terancam absen karena alasan administratif yang tidak berkaitan dengan cedera atau skorsing.

Menurut laporan Iran yang dikutip oleh Agence France-Presse, Mehdi Tarabi, pemain sayap timnas Iran, berisiko tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Belgia karena masalah visa masuk ke Amerika Serikat.

Pertandingan Iran digelar di Amerika Serikat, namun tim tersebut bermarkas di kota Tijuana, Meksiko, akibat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat. Tim hanya akan terbang ke Amerika Serikat pada hari pertandingan sebelum kembali ke Meksiko.

Laporan menyebutkan bahwa Tarabi hanya mendapatkan visa masuk sekali saja, yang berarti visa tersebut akan kedaluwarsa segera setelah ia meninggalkan Amerika Serikat pasca pertandingan melawan Selandia Baru yang berakhir imbang 2-2, berbeda dengan anggota rombongan lainnya yang memiliki visa masuk ganda.

Hal ini berubah menjadi krisis nyata di dalam kamp tim nasional Iran, terutama karena sang pemain mungkin tidak dapat masuk kembali ke Amerika Serikat untuk bertanding melawan Belgia.

Laporan-laporan menegaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola Iran telah segera bertindak untuk mengurus visa baru bagi pemain tersebut, dengan harapan dapat menyelesaikan krisis ini sebelum jadwal pertandingan yang dinantikan.

Meskipun nasib visa baru tersebut belum diumumkan secara resmi, kantor berita Iran menjelaskan bahwa seluruh anggota rombongan, termasuk Tarabi, telah meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Meksiko setelah hasil imbang yang menegangkan melawan Selandia Baru dengan skor 2-2.

Krisis ini muncul beberapa jam setelah kritik berulang kali dilontarkan dari kubu Iran mengenai kondisi logistik yang dihadapi tim nasional selama turnamen.

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