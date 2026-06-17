Di Amerika... Bintang asal Maroko menjalani serangkaian tes di klub barunya

Bintang PSV Eindhoven asal Belanda dan tim nasional Maroko, Ismail Al-Saybari, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan kepindahannya ke Bayern München.

Menurut kantor berita "AFP", penyerang serba bisa berusia 25 tahun itu telah menyelesaikan pemeriksaan medis sebagai persiapan untuk transfer tersebut, di kamp tim nasional Maroko di kota New Jersey, Amerika Serikat, pada Selasa kemarin, seperti dilansir situs "Yahoo Sport".

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Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh dokter Bayern Munich, Yoshin Han, yang juga bekerja bersama tim nasional Jerman.

Laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa raksasa Bavaria dan PSV Eindhoven telah mencapai kesepakatan, dengan nilai total sekitar 55 juta euro, di mana Saibari akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031.

Al-Sibari mencatatkan awal yang mengesankan di Piala Dunia bersama timnas Maroko, di mana ia mencetak gol untuk "Singa Atlas" dalam laga imbang 1-1 melawan Brasil, pada pertandingan pertama Grup C.

Perlu dicatat bahwa Bayern München pernah memperkuat bintang lain dari timnas Maroko beberapa tahun lalu, yaitu bek sayap Nasser Mazraoui yang saat ini bermain untuk Manchester United.