Pemain asal Prancis Lucas Digne, mantan bek kiri Barcelona dan pemain Aston Villa, memicu gelombang reaksi luas setelah tampil mengenakan jersey Real Madrid.

Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dipublikasikan surat kabar Spanyol "Marca", dan muncul meski sang pemain sudah dekat dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain.

Kemunculan Digne dengan jersey rival tradisional Barcelona itu menyita perhatian, terutama karena ia sebelumnya pernah membela warna klub Katalan tersebut antara tahun 2016 dan 2018, sebelum hengkang ke Everton lalu Aston Villa.

Sang pemain kini berada di ambang menjalani petualangan baru di Liga Prancis, setelah Paris Saint-Germain memastikan kesepakatan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini.

Pakar transfer Fabrizio Romano sebelumnya menegaskan bahwa Paris telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain, dan telah memberi tahu Aston Villa mengenai niatnya membayar nilai klausul pelepasan dalam kontraknya, yang kurang dari 10 juta euro, setelah keikutsertaan sang pemain di Piala Dunia 2026 berakhir.

Romano menjelaskan bahwa Digne telah menyetujui kepindahan ke juara Prancis tersebut, sekaligus menerima peran sebagai pelapis bagi pemain Portugal Nuno Mendes di posisi bek kiri.

Meski kemunculannya dengan jersey Real Madrid tidak berkaitan dengan langkah apa pun di bursa transfer, hal itu memicu banyak komentar di kalangan suporter, mengingat masa lalunya bersama Barcelona, sehingga ia mencuri perhatian sebelum menuntaskan kepindahannya yang dinanti ke Paris Saint-Germain.

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