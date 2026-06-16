Di ambang jurang... Real Madrid membahas pemutusan kontrak bintang utamanya

Masa depan bintang Real Madrid kini semakin tidak pasti daripada sebelumnya, setelah laporan media Spanyol mengungkapkan bahwa klub sedang mempertimbangkan opsi luar biasa untuk melepasnya selama bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, manajemen Real Madrid tidak lagi melihat peran yang jelas bagi pemain Prancis Ferland Mendy dalam proyek baru yang dipimpin oleh José Mourinho, terutama karena klub tersebut hampir mencapai kesepakatan dengan Marc Cucurella, yang semakin memperparah kepadatan di posisi bek kiri.

Klub "Los Blancos" kini menghadapi dilema nyata, karena sulit untuk memasarkan sang pemain mengingat riwayat cedera yang panjang, yang mendorong para petinggi untuk membahas skenario pemutusan kontrak secara damai, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dengan bintang Belgia Eden Hazard.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Mendy telah menjadi beban baik secara olahraga maupun finansial di Real Madrid, setelah mengalami 24 cedera sejak bergabung dengan tim, sementara saat ini ia masih dalam proses pemulihan dari cedera parah yang membuatnya harus menjalani operasi pada bulan Mei lalu.

Pemain asal Prancis tersebut diperkirakan akan absen setidaknya hingga November mendatang, sehingga gagasan untuk menjualnya hampir mustahil dilakukan selama jendela transfer saat ini.

Pihak manajemen Real Madrid berpendapat bahwa mengakhiri kontrak lebih awal mungkin menjadi solusi yang paling realistis, guna mengurangi sebagian gaji pemain yang tinggi dan meringankan beban keuangan akibat kontrak-kontrak baru.

Mendy menerima gaji besar yang menjadi beban tahunan yang signifikan bagi kas klub, di saat Real Madrid sedang berupaya merestrukturisasi skuadnya dan membuka ruang bagi transfer-transfer yang dinantikan.

"AS" menegaskan bahwa klub merencanakan perombakan besar-besaran pada musim panas ini, setelah jumlah pemain di tim meningkat secara signifikan seiring mendekatnya kedatangan beberapa pemain baru, yang membuat beberapa nama saat ini terancam harus meninggalkan "Santiago Bernabéu".

Meskipun keputusan akhir belum diambil, munculnya gagasan untuk mengakhiri kontrak Mendy mencerminkan seberapa jauh posisi sang pemain telah menurun dalam perhitungan Real Madrid, padahal beberapa tahun lalu ia merupakan salah satu pilar utama dalam skuad tim.

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