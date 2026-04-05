"Di Ajax, hal itu langsung disebut sebagai kebijakan yang buruk, tapi tentu saja bukan itu masalahnya"

Michael van Praag tidak berpendapat bahwa ada kebijakan yang buruk di Ajax, demikian katanya dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Mantan ketua Dewan Komisaris ini juga membahas penunjukan Alex Kroes, yang kini telah meninggalkan Ajax per 1 Februari.

“Ketika membicarakan Ajax, kata ‘kebijakan yang buruk’ langsung terlontar, tapi tentu saja bukan itu masalahnya,” kata van Praag, yang meninggalkan Ajax satu setengah tahun lalu. “Saat itu kami menghadapi warisan dari (Sven, red.) Mislintat. Dewan Komisaris telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya.”

Van Praag menilai saat itu bahwa butuh tiga tahun sebelum masalah tersebut benar-benar terselesaikan. “Kita sekarang berada di tahun kedua dan saya melihat perbaikan, tapi belum sepenuhnya seperti yang seharusnya. Saya menolak istilah ‘kebijakan yang buruk’, karena di Ajax mereka sedang berusaha membalikkan keadaan.”

Saat penunjukan Alex Kroes, Van Praag mendapat kritikan tajam dari publik Ajax. Kroes dituduh melakukan perdagangan dengan informasi orang dalam. “Kami merasa tidak bisa menunjuknya dan kemudian muncul banyak kritikan.” Kroes baru-baru ini mengatakan dalam podcastKale & Kokkie bahwa skorsingnya tidak adil.

“Nah, ternyata tidak begitu. AFM (Otoritas Pasar Keuangan) telah menetapkan bahwa memang terjadi perdagangan dengan informasi orang dalam. Dan jika Anda adalah perusahaan yang terdaftar di bursa, Anda tidak bisa menunjuk orang tersebut sebagai CEO, itu tidak terjadi di mana pun!”, kata Van Praag. “Jika Kroes mengatakan itu sekarang, dia hanya mencoba membersihkan namanya.”

Mantan direktur Ajax itu menganggap Kroes memang cocok sebagai CEO, tetapi mereka tidak bisa menunjuknya. “Kami tidak punya pilihan lain. Saya akan melakukan hal yang sama lagi dan para penerus saya juga akan melakukannya. Tidak ada pilihan lain.”

“Dulu mungkin itu kebijakan yang keliru, tapi sekarang ini adalah kebijakan pemulihan,” kata Van Praag mengakhiri pembicaraannya.