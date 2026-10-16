Pada hari yang penuh ketegangan dan tanpa preseden dalam sejarah sepak bola Spanyol, pengumuman La Liga tentang pembentukan komite delegasi yang baru, salah satu badan paling berpengaruh dan paling tertutup di dalamnya, bertepatan dengan meledaknya krisis pernyataan paling keras antara presidennya Javier Tebas dan klub Real Madrid.

Pengumuman itu disampaikan pada hari Jumat, beberapa jam setelah eskalasi serius, ketika Tebas menyamakan metode yang digunakan saluran televisi Real Madrid dengan metode propaganda yang dipakai menteri propaganda Nazi, Joseph Goebbels. Los Blancos kemudian merespons dengan pernyataan resmi bernada tajam yang menuntut pengunduran diri segera presiden La Liga itu dari jabatannya sebagai presiden La Liga dan dari jabatannya sebagai wakil presiden pertama Federasi Sepak Bola Spanyol.

Kembali secara tak terduga dan mempertahankan jabatan

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkapkan bahwa Real Madrid mempertahankan kursinya yang kontroversial di dalam komite tersebut (sebagai anggota) dalam formasi baru ini, serta berlanjutnya Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, pada jabatannya sebagai wakil presiden pertama.

Namun perkembangan paling mencolok adalah kembalinya Barcelona secara tak terduga ke komite tersebut, setelah penarikan diri mereka secara tajam dan mengejutkan dua tahun lalu sebagai protes terhadap cara La Liga dikelola.

Mengapa ini komite paling berbahaya di Spanyol?

Komite delegasi bukanlah badan formalitas, melainkan dapur sesungguhnya tempat keputusan-keputusan strategis yang menentukan diambil tanpa perlu kembali ke sidang umum.

Dari dalam komite inilah diluncurkan proyek-proyek yang mengubah masa depan kompetisi, seperti rencana "Impulso" dan kesepakatan kontroversial dengan dana investasi "CVC". Di dalamnya juga dibahas secara awal perubahan-perubahan regulasi financial fair play.

Satu ruangan, semua konflik

Formasi baru ini akan berubah menjadi semacam "dewan perang", di mana semua pihak yang kini terlibat konflik terbuka akan berkumpul dalam satu ruangan:

Pertama, konfrontasi langsung antara Tebas dan Real Madrid, yang mencapai puncaknya hari ini, dengan catatan bahwa Florentino Perez tidak akan hadir sendiri dan perwakilan akan diambil alih oleh Begona Sanz, wakil direktur umum klub.

Kedua, konflik baru antara Barcelona dan Atletico Madrid, dengan latar belakang kasus striker Julian Alvarez yang memicu perselisihan antara kedua klub musim panas ini, di saat hubungan Barcelona dengan Tebas menunjukkan perbaikan yang nyata.

Komite ini dilengkapi oleh klub-klub yang dianggap berada di kubu Tebas, yaitu Sevilla, Alaves, Villarreal, dan Eibar yang akan menempati jabatan wakil presiden kedua, sambil menanti penentuan perwakilan divisi dua.



