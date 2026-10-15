Dewan FIFA pada Kamis menolak usulan perubahan aturan mengenai sanksi setelah kartu merah. Hal itu disampaikan Wakil Presiden FIFA Debbie Hewitt kepada BBC.

Musim panas lalu, masalah muncul di Piala Dunia. Skorsing Folarin Balogun diubah menjadi hukuman bersyarat sehingga ia tetap bisa bermain dalam pertandingan berikutnya. Ada kemungkinan hal itu dipicu oleh telepon dari Presiden Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

Untuk mencegah skandal serupa pada masa mendatang, FIFA ingin mengubah peraturan disiplinnya. Usulan itu bertujuan memastikan skorsing otomatis satu pertandingan tidak lagi dapat dibatalkan.

Namun, usulan tersebut tidak disetujui Dewan FIFA, yang bertemu dengan Infantino untuk mengadakan rapat di Zürich pada Kamis. Rapat itu tidak hanya membahas kemungkinan perubahan aturan. Dewan FIFA juga ingin mendesak Infantino memberikan penjelasan mengenai sejumlah perkembangan kontroversial belakangan ini.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah rencana penjualan saham Piala Dunia yang ramai diperbincangkan. Rencana itu menuai begitu banyak kritik terhadap Infantino hingga ia menariknya kembali. Pada Kamis, ia meminta maaf atas rencana tersebut di Zürich, tetapi permintaan maafnya disebut 'tidak memuaskan'.

"Salah satu hal yang mengecewakan adalah kami tidak mendapat jawaban atas sejumlah permintaan khusus, seperti permintaan untuk melihat dokumen tentang FIFA Forward Enterprise (perusahaan yang akan mengurus penjualan saham Piala Dunia, red.)," kata Hewitt. "Saya bertanya mengapa, dan kami diminta mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu secara tertulis."

"Infantino harus menjawab pertanyaan. Jika ia tidak melakukannya sekarang, ia tidak layak menjadi Presiden FIFA. Hal itu juga disampaikan dalam rapat. Yang sebenarnya ia mintai maaf adalah karena ia tidak mengajukan rencana itu kepada Dewan FIFA. Jika ia sangat menyesalinya, sampaikan hal itu kepada kami."