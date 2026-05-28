'Devy Rigaux melihat Roggerio Nyakossi sebagai rekrutan pertama untuk Feyenoord'

Roggerio Nyakossi menarik minat sejumlah klub Eropa, termasuk Feyenoord. Hal itu dilaporkan oleh Foot Mercato. Bek tengah berusia 22 tahun tersebut saat ini terikat kontrak dengan OH Leuven.

Nyakossi, yang berasal dari Swiss, adalah bek tengah yang kuat secara fisik dan terikat kontrak di Leuven hingga pertengahan 2027. Menurut Transfermarkt, pemain timnas junior ini bernilai 2,5 juta euro.

Namun, Leuven tidak akan melepas pemain berkaki kanan ini dengan harga tersebut, demikian tulis jurnalis Sebastien Denis. Pemimpin redaksi tersebut memperkirakan bahwa klub Belgia tersebut akan meminta setidaknya 8 juta euro, karena banyaknya pihak yang tertarik.

Nyakossi menjadi incaran klub-klub dari seluruh Eropa. Berbagai nama disebutkan secara spesifik dalam artikel Denis: Feyenoord, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Werder Bremen, Everton, dan Ipswich Town.

Klausul pembelian kembali

Dari Prancis, Olympique Lyon, Strasbourg, dan Olympique Marseille memantau perkembangan seputar Nyakossi dengan cermat. Klub terakhir disebut-sebut dapat membelinya kembali dari Leuven dengan harga terbatas.

Marseille mengeluarkan lebih dari 2 juta euro pada 2022 untuk merekrut Nyakossi dari klub masa mudanya, Servette. Setelah tidak mendapatkan menit bermain sama sekali di tim utama, ia dijual ke Leuven seharga 800.000 euro.

Marseille dapat membeli kembali Nyakossi dengan harga sekitar 6 juta euro, namun hal tersebut juga harus disetujui oleh sang pemain. Dalam 33 pertandingan bersama Leuven, kapten Timnas Swiss U-21 ini berhasil mencetak lima gol.