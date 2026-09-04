Dévy Rigaux melakukan sesuatu yang sangat aneh terhadap Anis Hadj Moussa di Feyenoord: "Konyol!"

Dévy Rigaux sejauh ini dinilai belum mampu meyakinkan sebagai direktur teknik Feyenoord, demikian kata Valentijn Driessen dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Situasi terkini terkait Anis Hadj Moussa juga memunculkan tanda tanya.

Winger itu bisa hengkang ke Ittihad Club dengan nilai rekor sebesar 37,5 juta, tetapi untuk saat ini masih belum jelas apakah Feyenoord akan melepasnya. Hadj Moussa sendiri dikabarkan tertarik dengan transfer tersebut, karena ia bisa mendapatkan 50 juta euro dalam lima tahun di Arab Saudi.

“Saya sangat penasaran bagaimana sikapnya sekarang di lapangan latihan,” buka Driessen. “Karena kemarin saya bertanya kepada Dévy Rigaux: ‘Apa pendapat Hadj Moussa sendiri soal ini?’. Dia menjawab: ‘Saya tidak tahu, karena saya sama sekali belum berbicara dengannya’.”

“Dia berkata: ‘Saya sama sekali tidak perlu berbicara dengannya, karena klub-klub itu secara resmi tidak boleh menghubunginya, sebab dia masih terikat kontrak’,” kutip Driessen atas ucapan Rigaux. Namun, ia benar-benar tidak memahami pilihan tersebut.

“Itu tentu saja konyol! Bahwa Anda tidak berbicara dengan seorang karyawan soal tawaran yang sudah diajukan dan soal berapa yang bisa dia hasilkan di sana. Jika ini terwujud, dia akan menghasilkan 10 juta euro per tahun,” ujar Driessen, yang jelas berpendapat bahwa Rigaux harus membuka pembicaraan dengan Hadj Moussa.

Menurut informasi terbaru dari jurnalis ESPN Sinclair Bischop, Hadj Moussa sendiri sebenarnya sudah mengambil keputusan. “Kubu Hadj Moussa sangat ingin mengambil langkah itu dan berpegang pada kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat antara dirinya dan Feyenoord. Di Arab Saudi, kontrak lima tahun yang menggiurkan sudah siap untuknya,” demikian bunyinya pada Jumat.

Di Feyenoord, pemain internasional Aljazair itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, sehingga klub Rotterdam tersebut tidak merasa terlalu mendesak untuk menjualnya sekarang. Di Arab Saudi, tenggat transfer baru akan berakhir pada 6 September, tetapi di Belanda periode transfer sudah ditutup. Karena itu, jika Hadj Moussa dijual, tidak ada lagi pengganti yang bisa didatangkan, kecuali ada opsi bebas transfer yang tersedia.