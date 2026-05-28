Dévy Rigaux langsung memberikan sinyal yang jelas di Feyenoord: 'Itu bagian dari pekerjaan'

Dévy Rigaux, direktur teknis baru Feyenoord, untuk saat ini tidak akan berlibur. Hal itu diungkapkan oleh pria asal Belgia berusia 38 tahun tersebut dalam podcast sepak bola MIDMID.

Selama tiga musim ke depan, Rigaux akan bertanggung jawab atas kebijakan teknis di De Kuip. Jendela transfer di Belanda tahun ini dibuka pada Senin, 22 Juni dan ditutup pada Senin, 1 September pukul 23.59.

Rigaux, yang baru-baru ini merayakan gelar juara liga Belgia bersama Club Brugge, tidak punya waktu untuk beristirahat. “Tidak, saya tidak berlibur sekarang. Ini adalah periode di mana direktur teknis biasanya jarang mengambil cuti.”

“Istri saya akan pergi ke Spanyol musim panas ini, karena dia berasal dari sana. Dia akan berada di sana selama beberapa minggu, dan saya akan mencoba mengejarnya sesekali dengan telepon di tangan dan celana renang saya, tapi saya sudah melakukan itu selama bertahun-tahun.”

“Itu bagian dari pekerjaan. Saya juga tidak punya urusan di Piala Dunia. Zona waktu yang berbeda, itu tidak akan berhasil. Saya memang akan bepergian untuk urusan transfer, itu yang akan saya lakukan,” tutup Rigaux mengenai topik tersebut.

Pendahulunya, Dennis te Kloese, sebelumnya dituduh terlalu sering berada di Meksiko selama periode transfer, tempat keluarga istrinya tinggal.

Podcast Belgia yang berdurasi lebih dari satu setengah jam ini datang pada waktu yang tepat bagi para pendukung Feyenoord dan menjadi perkenalan yang bagus dengan Rigaux.