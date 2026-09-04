Valentijn Driessen dan Mike Verweij tidak terlalu percaya pada Dévy Rigaux sebagai direktur teknik Feyenoord, seperti terlihat dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf. Periode transfer pertama menurut kedua pria itu sama sekali tidak bisa disebut sukses.

“Kalau saya melihat pembicaraan meja bundar Rigaux dengan beberapa jurnalis itu, saya benar-benar sangat khawatir,” ujar Verweij membuka, sembari menarik perbandingan dengan mantan direktur teknik Ajax. “Saya harap ini tidak menjadi Sven Mislintat yang baru.”

“Dia bilang: ‘Tidak ada klub yang boleh berbicara dengan Hadj Moussa, karena dia masih terikat kontrak’. Nah, itu sangat naif, karena itu terjadi di mana-mana,” lanjut Verweij. “Juga disebutkan tidak ada tawaran 30 juta untuk Read, di situ Rigaux berlindung di balik tawaran ‘resmi’ sebesar 26 juta. Tetapi dalam kontak via telepon, Roma langsung menyatakan ingin menuju angka 30 juta itu.”

“Perbandingan lain dengan Mislintat adalah: dia mendatangkan pemain dari Bundesliga 2. Dan satu lagi kesamaannya: di media terasa semua orang sangat memuja Rigaux, seolah sebuah keajaiban dunia baru saja masuk. Itu juga terjadi pada Mislintat.”

“Itu benar-benar pembicaraan meja bundar yang memalukan! Cara dia berbicara tentang Dennis te Kloese...,” timpal Driessen. “Dia memang tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia tetap membocorkan banyak hal tentang periode Te Kloese. Terlalu banyak pemain, beban gaji terlalu besar, terlalu banyak penyusutan... Dia kan tahu apa yang dia hadapi sejak awal?”

“Nah, saya sangat penasaran apakah dengan cara yang menurutnya ‘sangat berbeda’ itu dia akan mendapatkan hasil yang sama seperti Dennis te Kloese,” semprot Driessen. “Anda bisa masuk ke Liga Champions dengan tim ini, tetapi Anda akan finis tanpa peluang di posisi terbawah. Dan lalu apa nilai Read, Hadj Moussa, dan Zechiël?”

Verweij kemudian memiliki perbandingan keempat antara Rigaux dan Mislintat. “Semua orang termakan omongan manisnya! Tjark Ernst, materi untuk Die Mannschaft... Setiap umpan diagonal adalah gol untuk lawan!”