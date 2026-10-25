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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Detak Jantung Biru dan Merah: Mural Raksasa yang Memotivasi Para Pemain Barcelona di El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Dukungan besar dari para pendukung Blaugrana

Antisipasi besar menyelimuti laga antara Barcelona dan Real Madrid, Minggu hari ini, di Stadion Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol. Tepat sebelum pertandingan dimulai, para suporter Barcelona menampilkan mozaik menakjubkan untuk menyemangati para pemain meraih kemenangan di El Clasico.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", tribune pertama dan kedua ditutupi sepenuhnya oleh mozaik dari kartu-kartu biru dan merah yang membentuk tulisan "Batec blaugrana", yang berarti "detak jantung biru dan merah".

Desain tersebut juga memuat gelombang-gelombang yang melambangkan detak jantung seluruh pendukung Barcelona serta kegairahan mereka dalam menanti pertandingan melawan rival abadi.

Mozaik ini merupakan yang kedua ditampilkan di Stadion Camp Nou sejak renovasinya, dan yang pertama diperlihatkan pada musim lalu, saat laga El Clasico melawan Real Madrid.

Pada kesempatan itu, terdapat spanduk-spanduk biru dan merah yang membentuk logo Barcelona serta tulisan "Forsa Barca", ditambah bendera Catalunya (Senyera) di tribune selatan.

Perlu dicatat bahwa Barcelona memasuki laga El Clasico sebagai pemuncak klasemen La Liga dengan nilai sempurna (28 poin), unggul 6 poin atas Real Madrid yang berada di peringkat ketiga.


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