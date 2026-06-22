"Detail Terakhir".. Madrid tinggal selangkah lagi untuk merekrut bintang Paris

Nama Kang-in Lee, pemain asal Korea Selatan (25 tahun) dari Paris Saint-Germain, kembali dikaitkan dengan kepindahan ke Atlético Madrid, dalam kesepakatan yang sangat diinginkan oleh kedua belah pihak, setelah upaya yang gagal pada bursa transfer musim dingin lalu, di mana klub asal Paris tersebut menolak melepas pemain yang berperan penting dalam keberhasilan tim meraih gelar Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, pemain Korea Selatan tersebut dan klub ibu kota Spanyol itu berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kesepakatan ini, sebuah sikap yang didukung oleh Paris Saint-Germain, pemilik hak pemain saat ini, di mana komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, meskipun negosiasi langsung belum dimulai.

Kang In Lee, yang saat ini bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga tahun 2028, setelah klub Prancis tersebut membayar 22 juta euro kepada Real Mallorca pada tahun 2023 untuk pemain yang nilainya telah meningkat secara signifikan sejak saat itu.

Menurut situs spesialis “Transfermarkt”, nilai pasarnya saat ini mencapai 28 juta euro, namun klub asal Paris tersebut berupaya mendapatkan jumlah yang lebih besar, sekitar 35 juta euro, yang menyoroti perbedaan finansial dengan Atlético Madrid yang ingin membayar jumlah yang lebih rendah, termasuk serangkaian bonus berbasis performa untuk mengurangi biaya transfer tetap.

Atlético Madrid telah menetapkan Kang In Lee sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, dan hal ini tetap berlaku bahkan ketika mereka hampir merekrut Bernardo Silva, yang pada akhirnya bergabung dengan Real Madrid, di mana pemain Korea Selatan tersebut berhasil mencapai kesepakatan antara pelatih Diego Simeone dan direktur olahraga Mateo Alemany.

Alimani sudah mengenal pemain Korea Selatan tersebut sejak mereka bermain bersama di Valencia, dan menjadi pendukung utamanya ketika Atlético Madrid berusaha merekrutnya selama bursa transfer musim dingin lalu. Namun, penolakan tegas Paris Saint-Germain untuk melepas pemain tersebut—karena tidak ingin melemahkan tim yang baru saja menjuarai Liga Champions—gagalkan upaya tersebut.