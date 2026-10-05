Klub Bayern Munich telah mencapai tahap akhir negosiasi dengan penyerang Inggrisnya, Harry Kane, terkait perpanjangan kontraknya hingga tahun 2029.

Bayern Munich kini berada di ambang mengamankan masa depan penyerangnya, dan menurut informasi eksklusif dari jaringan "Sky Sport Jerman", klub Bavaria dan Harry Kane telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam negosiasi perpanjangan kontraknya.

Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan kerja saat ini, yang berlaku hingga musim panas 2027, dijadwalkan diperpanjang hingga tahun 2029. Negosiasi antara kedua belah pihak saat ini sedang berada pada tahap akhir, sementara detail-detail terakhir dari kontrak baru tengah diperjelas.

Negosiasi antara Kane dan juara rekor Jerman tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga kedua belah pihak memiliki keyakinan besar bahwa perpanjangan kontrak dapat dirampungkan dengan sukses.

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Penandatanganan final belum dilakukan, dan belum ada tanggal pasti yang ditentukan untuk penandatanganan kontrak tersebut.

Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munich pada musim panas tahun 2023 dengan nilai sekitar 100 juta euro, dan sejak saat itu, pemain berusia 33 tahun tersebut telah mencetak 152 gol serta menciptakan 34 gol dalam 154 pertandingan resmi bersama Bayern Munich.

Bersama Bayern Munich, kapten timnas Inggris itu merayakan dua gelar Liga Jerman, Piala Jerman, dan dua kali Piala Super, serta Kane menjadi pencetak gol terbanyak Liga Jerman di ketiga musim tersebut.