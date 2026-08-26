Seperti dilaporkan Sport Bild, AC Milan, klub besar lain, nyaris menyela dengan sukses di tengah negosiasi alot BVB dengan mantan klub Karetsas, KRC Genk.

Menurut laporan tersebut, pihak Belgia pada awalnya bersikeras meminta biaya transfer sebesar 35 juta euro dan sama sekali tidak ingin melepas talenta super mereka dengan harga yang lebih rendah. BVB pada mulanya masih menolak memenuhi permintaan itu dan menurut Sport Bild untuk sementara fokus meyakinkan Karetsas agar pindah ke Dortmund.

Kunjungan pemain muda Yunani itu ke Borussia, dalam rangkaian yang membuat petinggi runner-up Jerman tersebut antara lain menunjukkan Signal Iduna Park kepadanya dan menceritakan dengan antusias atmosfer di sana, disebut sangat membekas dan dengan cepat membuat Karetsas mengambil keputusan bahwa ia benar-benar ingin pindah ke BVB.

Berapa biaya transfer yang harus dibayar BVB untuk Konstantinos Karetsas?

Strategi Dortmund berhasil, karena dengan begitu direktur pelaksana olahraga Lars Ricken dan direktur olahraga Ole Book kini bisa menugaskan Karetsas untuk menyampaikan keinginannya mengenakan seragam Borussia di masa depan kepada Genk. Menurut Sport Bild ini pada akhirnya menjadi kepingan penentu yang membuat Book sukses dalam negosiasi lanjutan dengan klub kasta tertinggi Belgia itu dan bisa menyepakati biaya dasar transfer "hanya" sebesar 30 juta euro.

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Dan menurut Sport Bild, terobosan dalam pembicaraan itu datang tepat pada waktunya. Sebab hanya sedikit waktu kemudian dan bahkan sebelum pengumuman resmi transfer, BVB disebut telah mengetahui bahwa Milan bersedia membayar 35 juta euro untuk Karetsas dan telah mengajukan tawaran yang sesuai kepada Genk. Jika Dortmund sedikit lebih lama menunda, upaya merekrut target utama untuk lini tengah ofensif itu kemungkinan akan kembali menjadi sangat rumit atau bahkan gagal sepenuhnya.

Konstantinos Karetsas menjalani debut laga kompetitif untuk BVB melawan Bayern

Namun dengan begitu, Westfalen pada awal Agustus bisa mengumumkan bahwa Karetsas telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031. Pemain 18 tahun itu, yang sudah memiliki pengalaman dari 92 laga kompetitif untuk Genk dan sepuluh penampilan internasional level senior untuk Yunani, diharapkan bisa langsung mengambil peran penting di pusat kreativitas tim asuhan pelatih Niko Kovac. Pada Sabtu lalu, Karetsas menjalani debut laga kompetitifnya untuk BVB di Supercup melawan Bayern Munich (1-2), tampil sebagai starter dan bermain selama sedikit lebih dari satu jam.

Pada Sabtu ini, debut Bundesliga gelandang bertalenta teknis itu kini dijadwalkan menyusul. Pada pekan pertama, Dortmund akan menjamu Hamburger SV.