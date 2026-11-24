Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Laporan stern mengungkap detail penting kontrak Jamal Musiala di Bayern Munich serta kemungkinan alasan di balik sikap para petinggi klub yang dipertanyakan secara terbuka terhadap gelandang mereka.

Menurut laporan tersebut, di tengah ketegangan dengan Musiala dan para penasihatnya, anggota dewan pengawas, termasuk Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeneß, terutama merasa terganggu karena mereka tidak mendapat informasi yang memadai tentang kondisi kesehatan sang gelandang, atau baru diberi tahu sangat terlambat. Hal itu membuat mereka semakin bertanya-tanya apakah pihak Musiala menyembunyikan sesuatu dari mereka.

Selain itu, menurut episode absans yang kembali dialami pemain bernomor punggung 10 itu pada Senin pekan lalu , sebagaimana dilaporkan stern, pada awalnya juga tidak diketahui para anggota dewan pengawas. Dalam beberapa hari pertama setelah kejadian, hanya jajaran manajemen olahraga Bayern, termasuk direktur olahraga Max Eberl, yang mengetahuinya, sementara Rummenigge dan rekan-rekannya tidak. Mereka tampaknya baru diberi tahu pada pekan lalu, dan keterlambatan itu memicu kemarahan besar.

stern juga melaporkan bahwa Musiala mengalami episode absans lain pada pagi hari 7 April, ketika Bayern bertandang ke Real Madrid untuk leg pertama perempat-final Liga Champions musim lalu. Kejadian itu sebelumnya tidak diketahui publik. Meski demikian, Musiala masuk sebagai pemain pengganti saat laga malam harinya menyisakan 20 menit dan Bayern menang 2-1.

Iklan Iklan

Ketegangan antara Bayern Munich dan Jamal Musiala mencuat ke publik

Dalam dua pekan terakhir, muncul perdebatan sengit di ruang publik mengenai cara Bayern menangani kondisi kesehatan Musiala yang diketahui publik sejak musim panas , yakni disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan episode absans singkat. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami dua episode tersebut pada Agustus, dalam laga persiapan melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim. Pada kedua kesempatan itu, ia ambruk di lapangan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB Tonton

Pernyataan presiden kehormatan Uli Hoeneß , CEO Jan-Christian Dreesen, dan terutama anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge belakangan memperpanas perdebatan tentang situasi sulit Musiala dan memicu kritik keras terhadap cara Bayern menangani persoalan ini . Rummenigge menyampaikan pernyataan paling tajam setelah hasil imbang 1-1 dalam laga Bundesliga melawan 1. FC Köln pada Jumat lalu. Kepada Sky, ia antara lain mengatakan tentang Musiala: "Apa yang kami ketahui, sayangnya, membuat kami menduga bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang kerap ia tunjukkan di stadion ini."

Getty Images

Menurut Rummenigge, jumlah uang yang diterima Musiala berdasarkan kontraknya bersama Bayern, yang ditandatangani pada Februari 2025 dan berlaku hingga 2030, "terus terang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan". Jawabannya ketika ditanya apakah menjual Musiala bahkan bisa menjadi skenario realistis bagi Bayern sangat mengejutkan: "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub, atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini. Kami telah menangani persoalan ini dengan sangat hati-hati bersama sang pemain dan kami semua ingin ia kembali ke performa terbaik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi? Kami tetap harus memikirkan keuangan," kata mantan CEO Bayern itu.

Iklan

Satu ketentuan kontrak khususnya menjadi sangat penting dalam situasi saat ini, sebagaimana dilaporkan stern dan, pada pekan lalu, Sport Bild dengan informasi yang sejalan : Musiala kabarnya dijamin tetap menerima gaji hingga enam bulan jika sakit. Menurut serikat pemain VDV, kontrak kerja standar DFL biasanya hanya menetapkan enam pekan. Setelah itu, pemain yang absen umumnya berhak atas tunjangan cedera, yang dalam olahraga profesional dibayarkan oleh VBG dan biasanya jauh lebih kecil daripada gaji reguler.

Berapa gaji Jamal Musiala di Bayern Munich?

Selain itu, menurut stern, sebagian besar dari gaji kotor Musiala yang dilaporkan mencapai 25 juta euro per tahun terdiri dari jumlah pembayaran tetap. Gaji pokok pemain tim nasional Jerman itu disebut sangat tinggi. Ia juga menerima pembayaran tambahan dalam jumlah besar yang masing-masing tidak bergantung pada jumlah pertandingan yang dimainkannya untuk Bayern. Hanya bonus kinerja tahunannya yang dikaitkan dengan waktu bermain sang pengatur permainan. Secara terpisah dari stern, SZ melaporkan bahwa Musiala bahkan bisa mengantongi hingga 30 juta euro per tahun. Hal itu disebut berkaitan dengan "berbagai klausul rumit dan kesepakatan tambahan".

Iklan

Menurut stern, para anggota dewan pengawas Bayern sudah memiliki keberatan terhadap Eberl terkait kontrak Musiala sejak proses penyelesaiannya. Hoeneß dan rekan-rekannya kabarnya tidak memahami mengapa direktur olahraga itu menyetujui persyaratan luar biasa tinggi yang diminta pihak pemain. Di internal Bayern, antara lain muncul pandangan bahwa klub mengambil risiko finansial sebesar itu tanpa perlu: memang ada spekulasi mengenai minat sejumlah klub top Eropa terhadap Musiala, tetapi tidak pernah ada tawaran konkret yang masuk ke Säbener Straße.

Para petinggi klub kabarnya menuding Eberl terbuai oleh para penasihat Musiala dan besarnya perhatian terhadap pemain dengan teknik istimewa itu. Terlebih lagi, pemain berusia 23 tahun tersebut disebut menerima bonus penandatanganan satu kali sebesar sedikitnya 22 juta euro.

Iklan

Dalam situasi saat ini, menurut stern, Rummenigge dan Hoeneß menjadi pendukung paling vokal bagi pendekatan yang lebih keras terhadap agensi Musiala, termasuk penasihat Christian Schmidt yang digambarkan "dingin dan tanpa belas kasihan". Eberl kabarnya merasakan sikap itu dalam rapat dewan pengawas pekan lalu: Hoeneß disebut menuduh direktur olahraga tersebut terus-menerus "tidak bertindak" selama enam bulan dalam kasus Musiala.

Pada Selasa, pertemuan yang sangat dibutuhkan akhirnya berlangsung di Säbener Straße antara CEO Dreesen, ketua dewan pengawas sekaligus presiden Herbert Hainer, serta para penasihat Musiala, Christian Schmid dan Tobias Altschäffl.

Getty Images

Iklan

Musiala kembali bermain melawan Köln setelah hampir dua bulan absen

Kembalinya pemain yang telah 46 kali membela tim nasional itu pada Jumat lalu nyaris luput dari perhatian di tengah banyaknya laporan dan pernyataan mengenai situasinya saat ini. Setelah mengalami robekan serat otot saat pemanasan menjelang laga Nations League bersama tim nasional Jerman di Belanda pada akhir September , Musiala absen selama hampir dua bulan.

Dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan Köln, ia masuk ketika laga menyisakan 20 menit dan sempat memperoleh peluang besar untuk mencetak gol kemenangan. Musiala, yang selalu mendapat dukungan dari pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Eberl , bisa kembali bermain pada Rabu malam ketika Bayern bertandang ke markas OSC Lille di Liga Champions. Sejauh musim ini, Musiala telah tampil dalam lima pertandingan, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.