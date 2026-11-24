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Laporan stern mengungkap detail penting dalam kontrak Jamal Musiala di Bayern Munich, serta kemungkinan alasan di balik sikap para petinggi klub terhadap gelandang tersebut di hadapan publik yang menuai pertanyaan.

Menurut laporan itu, di tengah ketegangan dengan Musiala dan para penasihatnya, anggota dewan pengawas, termasuk Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeneß, terutama merasa terganggu karena mereka tidak mendapat informasi yang memadai tentang kondisi kesehatan sang gelandang atau baru diberi tahu ketika sudah sangat terlambat. Hal itu membuat mereka semakin bertanya-tanya apakah pihak Musiala menyembunyikan sesuatu dari mereka.

Selain itu, menurut dewan pengawas pada awalnya juga tidak mengetahui episode absans lain yang dialami pemain nomor 10 itu pada Senin pekan lalu , menurut stern. Dalam beberapa hari pertama setelah kejadian tersebut, hanya jajaran manajemen olahraga Bayern, termasuk direktur olahraga Max Eberl, yang mengetahuinya, sedangkan Rummenigge dan anggota dewan pengawas lainnya tidak. Mereka tampaknya baru diberi tahu pada pekan lalu, dan hal itu memicu kemarahan besar.

Sementara itu, stern juga melaporkan bahwa Musiala mengalami episode absans lain pada pagi 7 April, ketika Bayern bertandang ke markas Real Madrid untuk leg pertama perempat-final Liga Champions musim lalu. Kejadian itu sebelumnya tidak diketahui publik. Meski demikian, Musiala masuk sebagai pemain pengganti saat laga malam harinya menyisakan 20 menit dan Bayern menang 2-1.

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Ketegangan antara Bayern Munich dan Jamal Musiala mencuat ke publik

Dalam dua pekan terakhir, muncul perdebatan publik yang memanas mengenai cara Bayern menangani kondisi kesehatan Musiala yang telah diketahui publik sejak musim panas . Ia mengalami gangguan fungsi neurologis yang dapat menyebabkan episode absans singkat. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami dua episode tersebut pada Agustus, dalam laga pramusim melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, dan pada kedua kesempatan itu ia terjatuh di lapangan.

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Pernyataan presiden kehormatan Uli Hoeneß , ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen, dan terutama anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge belakangan ini semakin memanaskan perdebatan tentang situasi serius Musiala dan memicu kritik keras terhadap cara Bayern Munich menangani persoalan tersebut . Rummenigge melontarkan pernyataan paling tajam setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln di Bundesliga pada Jumat lalu. Kepada Sky, ia antara lain mengatakan tentang Musiala: "Apa yang kami ketahui sayangnya membuat kami menduga bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang kerap ia tunjukkan di stadion ini."

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Rummenigge melanjutkan bahwa jumlah uang yang diterima Musiala berdasarkan kontraknya di Bayern, yang ditandatangani pada Februari 2025 dan berlaku hingga 2030, "terus terang, sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan". Jawabannya ketika ditanya apakah menjual Musiala bahkan bisa menjadi skenario realistis bagi klub pemegang rekor gelar itu sangat mengejutkan: "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub, atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini. Kami menangani persoalan ini dengan sangat hati-hati bersama sang pemain dan kami semua ingin ia kembali ke performa terbaik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi? Kami tetap harus memikirkan keuangan," kata mantan ketua dewan direksi Bayern tersebut.

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Salah satu ketentuan kontrak yang stern dan, pada pekan lalu, Sport Bild laporkan dengan keterangan yang sama menjadi sangat penting dalam situasi saat ini: Musiala disebut mendapat jaminan pembayaran gaji hingga enam bulan jika sakit. Menurut serikat pemain VDV, kontrak kerja standar DFL biasanya hanya mengatur pembayaran selama enam pekan. Setelah itu, pemain yang tidak bisa bermain umumnya berhak atas tunjangan cedera, yang dalam olahraga profesional dibayarkan oleh VBG dan biasanya jauh lebih rendah daripada gaji normal.

Berapa gaji Jamal Musiala di Bayern Munich?

Selain itu, menurut stern, sebagian besar dari gaji bruto Musiala yang dikabarkan mencapai 25 juta euro per tahun terdiri atas pembayaran tetap. Gaji pokok pemain tim nasional Jerman itu disebut sangat tinggi, ditambah pembayaran khusus dalam jumlah besar yang masing-masing tidak bergantung pada jumlah pertandingan yang ia mainkan untuk Bayern. Hanya bonus kinerja tahunan yang dikaitkan dengan waktu bermain sang pengatur serangan. Secara terpisah dari stern, SZ melaporkan bahwa Musiala bahkan bisa menerima hingga 30 juta euro per tahun. Menurut laporan itu, alasannya adalah "berbagai klausul rumit dan kesepakatan tambahan".

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Menurut stern, anggota dewan pengawas Bayern telah memiliki keberatan terhadap Eberl terkait kontrak Musiala sejak proses kesepakatan itu rampung. Hoeneß dan anggota dewan lainnya disebut tidak memahami mengapa direktur olahraga tersebut menyetujui persyaratan luar biasa mahal yang diminta pihak pemain. Di internal Bayern, ada pula pandangan bahwa klub mengambil komitmen finansial sejauh itu tanpa keharusan: memang ada spekulasi tentang minat beberapa klub top Eropa terhadap Musiala, tetapi tidak pernah ada tawaran konkret yang datang ke Säbener Straße.

Para petinggi klub disebut menuding Eberl terbuai oleh para penasihat Musiala dan kehebohan seputar pemain yang sangat terampil itu. Terlebih lagi, pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan juga menerima bonus satu kali saat menandatangani kontrak, senilai sedikitnya 22 juta euro.

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Dalam situasi saat ini, menurut stern, Rummenigge dan Hoeneß menjadi pendukung paling kuat untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap agensi Musiala, yang menaungi penasihatnya, Christian Schmidt, sosok yang digambarkan "dingin dan tanpa belas kasihan". Eberl disebut merasakan tekanan itu dalam rapat dewan pengawas pekan lalu: Hoeneß menuduh direktur olahraga tersebut terus-menerus "tidak aktif" selama enam bulan dalam kasus Musiala.

Getty Images

Musiala kembali bermain melawan Köln setelah absen hampir dua bulan

Di tengah banyaknya laporan dan pernyataan mengenai situasinya saat ini, kembalinya pemain yang telah tampil 46 kali untuk tim nasional itu pada Jumat lalu nyaris luput dari perhatian. Setelah mengalami robekan serat otot saat pemanasan menjelang pertandingan Nations League bersama tim nasional Jerman di Belanda pada akhir September , Musiala absen hampir dua bulan.

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Dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan Köln, ia masuk sebagai pemain pengganti ketika pertandingan menyisakan 20 menit dan sempat mendapat peluang besar untuk mencetak gol kemenangan. Musiala, yang terus mendapat dukungan dari pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Eberl , bisa kembali bermain pada Rabu malam ketika Bayern bertandang ke markas OSC Lille di Liga Champions. Sejauh musim ini, Musiala telah tampil dalam lima pertandingan dengan torehan dua gol dan satu assist.