Menurut laporan pakar transfer Sacha Tavolieri, Al-Hilal setelah transfer terbaru peserta Piala Dunia Belanda, Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham United, ingin merekrut lagi pemain-pemain ofensif papan atas. Dan dengan Diaz, klub top Arab Saudi itu kini disebut-sebut membidik nama dari level tertinggi.

Menurut Tavolieri, Al-Hilal menggoda bintang Bayern itu dengan gaji bersih astronomis sekitar 25 juta euro per tahun. Jurnalis tersebut menulis bahwa negosiasi antara runner-up Saudi Pro League itu dan pihak Diaz telah dimulai. Satu detail sensitif di sini: Richard Hughes disebut akan menjadi sosok utama dalam negosiasi tersebut.

Pria Skotlandia berusia 47 tahun itu secara resmi masih menjabat sebagai direktur olahraga Liverpool, tetapi disebut akan pindah ke Al-Hilal - meski sebenarnya baru setelah bursa transfer musim panas saat ini ditutup pada awal September. Fakta bahwa Hughes tampaknya sudah mengerjakan tugas-tugas penting untuk calon klub barunya sekarang tentu tidak akan diterima dengan baik di Anfield. Diaz sendiri mengenal Hughes dari kebersamaan singkat mereka di The Reds, sang direktur olahraga mulai menjabat di klub papan atas Inggris itu pada musim panas 2024. Setahun kemudian, Diaz pindah ke Munchen.

Luis Diaz pindah? Masih belum ada kontak antara Al-Hilal dan Bayern Munchen

Menurut Tavolieri, sejauh ini masih belum ada kontak antara Al-Hilal dan Bayern Munchen. Hughes dan rekan-rekannya baru akan mendekati petinggi raksasa Jerman itu jika sebelumnya bisa mencapai kesepakatan dengan Diaz. Untuk meyakinkan FCB, menurut Tavolieri, Al-Hilal ingin menyisihkan 120 hingga 150 juta euro dari total anggaran transfer musim panas mereka sebesar 350 juta euro untuk membuat Bayern tertarik melepas Diaz.





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Apakah Al-Hilal bisa sukses dengan upaya mereka yang disebut-sebut untuk mendapatkan pemain tim nasional Kolombia itu masih sangat layak diragukan. Pertama-tama, ada perspektif sang pemain. Jelas, secara finansial Diaz akan membuat lompatan besar lagi jika pindah ke Arab Saudi. Namun secara olahraga, ia akan meninggalkan sepakbola top Eropa, padahal di usia 29 tahun ia sedang berada dalam usia terbaik sebagai pesepakbola. Diaz menjalani musim pertama yang luar biasa bersama Bayern dan menjadi salah satu figur kunci di salah satu tim terbaik di dunia. Peluang untuk mewujudkan impian menjuarai Liga Champions bersama FCB sepenuhnya terbuka, musim lalu mereka baru tersingkir tipis di semifinal oleh juara akhirnya, Paris Saint-Germain.

Meski ada rayuan menggiurkan dari Al-Hilal: penjualan Luis Diaz sangat kecil kemungkinannya

Dan Bayern sendiri tentu sama sekali tidak berniat melepas salah satu pemain terpenting mereka, yang tak tergantikan di lini serang. Baru pada 2025 juara Jerman itu membayarkan biaya transfer 70 juta euro kepada Liverpool untuk Diaz, kontrak pemain 29 tahun itu masih berlaku hingga 2029. Bukan hanya lewat kekuatannya dalam menyerang, tetapi juga lewat gairah tanpa kompromi dalam kerja saat tidak menguasai bola, pemain Kolombia itu merupakan titik tetap mutlak dalam struktur racikan pelatih Vincent Kompany.

Tentu, jika Al-Hilal benar-benar menawarkan biaya transfer hingga 150 juta euro, Bayern setidaknya bisa mempertimbangkan penjualan itu. Bagaimanapun, itu adalah jumlah yang sangat besar untuk seorang pemain 29 tahun. Di sisi lain, FCB kemudian harus mencari pengganti yang memadai untuk Diaz, dan di kategori ini calon rekrutan baru itu tampaknya tidak akan bisa didapat dengan harga yang jauh lebih murah.





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Setelah tiga setengah tahun di Liverpool, Diaz memutuskan pindah ke ibu kota negara bagian Bavaria pada musim panas lalu. Hingga saat ini, penyerang itu, yang bersama Kolombia tersingkir dari Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2026 lewat adu penalti, mencatatkan 26 gol dan 23 assist dalam 51 penampilan untuk Bayern.

Pada awal latihan di Säbener Straße, Diaz masih absen karena liburan Piala Dunianya, begitu pula saat laga uji coba pertama melawan tim divisi tiga Wehen Wiesbaden (1-2) pada Sabtu. Ia juga belum harus bergabung dalam pemusatan latihan singkat di Tegernsee yang dimulai pada Senin. Saat tur Asia dimulai pada 1 Agustus, Diaz dijadwalkan mulai menjalani persiapan untuk musim mendatang.