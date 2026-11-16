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Tak lama setelah Romelu Lukaku mengumumkan pensiun dari timnas Belgia, sejumlah detail mengejutkan di balik keputusannya terungkap. Dalam laporan mendalam, Het Laatste Nieuws menguraikan alasan sang striker serta peran mencolok pelatih Mark van Bommel.

Keputusan Lukaku untuk pensiun dari timnas Belgia mengejutkan banyak orang pada Senin, tetapi sang striker sendiri sudah mengetahuinya sejak beberapa waktu lalu. Ia sulit menerima perannya sebagai pemain cadangan di tim berjuluk Setan Merah itu. Kabar bahwa ia akan mengawali laga melawan Turki di bangku cadangan akhirnya menjadi titik puncaknya.

"Lukaku mendapat kabar dari pelatih timnas bahwa ia tidak akan menjadi starter di Turki. Kabar itu menghantamnya. Meski sang striker memberikan dampak luar biasa sebagai pemain pengganti pada Piala Dunia terakhir, setelah beberapa pembicaraan sebelumnya membuatnya menerima peran tersebut, Lukaku tetap memandang status itu terutama sebagai sesuatu yang sementara," tulis Het Laatste Nieuws.

"Di bawah Mark van Bommel dan melalui Fenerbahçe, ia ingin kembali menjadi starter. Namun, sejak awal Lukaku merasa dirinya tidak mendapat tempat sepenting yang diharapkan dalam rencana tim. Hanya sekitar sepuluh menit di Italia, lalu bahkan tidak masuk dari bangku cadangan saat menjamu Prancis. Hal yang jarang terjadi. Itu juga merupakan kelengahan pelatih timnas."

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Van Bommel tak lagi memandang Lukaku sebagai pemain inti yang tak tergantikan, bahkan tak selalu sebagai pemain pengganti. Hal itu membuat penyerang berusia 33 tahun tersebut merasa nilainya telah "menurun". Ketika mendengar bahwa ia tidak akan bermain di Turki, ia tidak meminta penjelasan, tetapi menyampaikan bahwa ia mengalami cedera ringan. Dengan demikian, ia tidak perlu berangkat ke Izmir dan bisa tetap dekat dengan keluarganya di Belgia.

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Pada hari-hari itulah keputusannya disebut menjadi bulat: Lukaku pensiun dari timnas Belgia. Saat menghadapi Italia dalam kemenangan 4-1, Van Bommel masih ingin memasukkannya menjelang akhir laga, tetapi Lukaku sudah tidak menginginkannya. "Beberapa menit di lapangan itu sudah tidak (lagi) menarik baginya. Lukaku lebih memilih melihat Hugo Cuypers masuk sebagai pemain pengganti," tulis Het Laatste Nieuws.

Seusai pertandingan melawan Italia, Van Bommel mengatakan di depan kamera VTM bahwa itu merupakan "keputusan bersama", tetapi kenyataannya sama sekali berbeda. Lukaku sendiri mengumumkan akhir kariernya bersama timnas melalui Instagram pada Senin pagi.

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"Ia merasa ini sudah cukup. Bahkan, lebih dari cukup. Setahun terakhir sangat memukulnya. Kepergian ayahnya, Roger, hingga kini masih menyisakan luka yang sangat dalam," demikian kesimpulan laporan itu. "Roger Lukaku dimakamkan di Kinshasa, tanpa Romelu dan Jordan sempat mengucapkan perpisahan secara memadai . Sejak itu, ia menjalani proses berduka yang berat secara emosional."

"Perannya sebagai pahlawan di Piala Dunia setelah itu memang memberinya kembali energi yang dibutuhkan, sehingga Lukaku sempat mengesampingkan pemikiran untuk pensiun dari timnas Belgia. Namun, empat bulan kemudian, ia tak sanggup lagi. Statusnya yang terus-menerus menjadi pemain cadangan terlalu membebani mentalnya."

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"Romelu Lukaku bermimpi untuk tetap menjadi sosok yang sangat penting bagi tim nasional. Namun, kini waktu juga telah mengejarnya dan prioritasnya ada di tempat lain. Pada dua putra kecilnya: Romeo dan Jordan. Pada saudara laki-lakinya. Pada ibunya. Pada dirinya sendiri."