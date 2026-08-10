Detail menarik: Alvarez berpegang pada janji Gil Marin dan Simeone demi mewujudkan mimpi Barcelona

Masa depan Julian Alvarez masih misterius setelah berminggu-minggu diselimuti rumor terkait kemungkinan kepergiannya dari Atletico Madrid.

Penyerang asal Argentina itu telah menjelaskan niatnya selama Piala Dunia, dengan menyatakan keinginannya untuk mengubah suasana: "Saya rasa kepindahan ini adalah yang terbaik untuk semua orang, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Sejak saat itu, Barcelona memposisikan diri sebagai kandidat terkuat, bahkan mengajukan tawaran senilai 100 juta euro. Meski begitu, Atletico Madrid tetap teguh menolak untuk bernegosiasi, dan baik Miguel Angel Gil Marin, sang CEO, maupun Diego Simeone, sang direktur teknik, secara terbuka menegaskan bahwa Julian tidak untuk dijual.

Jurnalis terkenal Jota Jordi menyatakan melalui media sosial bahwa hari-hari yang menentukan semakin dekat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ia mengatakan dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Sport": "Hari ini adalah tanggal yang ditetapkan bagi Julian untuk bergabung dengan pemusatan latihan persiapan musim baru. Ia akan hadir dengan profesionalisme yang sama seperti yang selalu ia tunjukkan bersama klub."

Ia menegaskan bahwa sang pemain telah meminta pertemuan dengan Miguel Gil Marin sepuluh hari lalu untuk membahas situasinya, dan menerima jawaban yang tegas: "Tidak ada yang perlu kita bicarakan, kita akan bertemu pada tanggal sepuluh bulan ini."

Jota Jordi berpendapat bahwa kini saatnya bagi Gil Marin untuk mengambil langkah, dan menyebutkan bahwa Julian Alvarez tidak berupaya menciptakan konflik apa pun dengan Atletico: "Ia adalah pria yang baik, tidak punya masalah, tidak menginginkan suasana buruk apa pun, dan ia berterima kasih kepada klub."

Ia juga menyinggung "janji yang diduga" diberikan Gil Marin kepada sang pemain pada Februari lalu: "Ia hanya punya satu impian, yang dijanjikan kepadanya oleh Gil Marin dan Simeone pada bulan Februari, dan ia ingin mewujudkannya. Ia memiliki janji sang pelatih dan menyadari bahwa melalui dialog, dengan menjaga kesopanan dan rasa hormat, segala urusan akan terselesaikan."

Lebih dari itu, Jota Jordi juga menunjukkan bahwa Simeone telah berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak menginginkan pemain yang tidak ingin bertahan di Atletico Madrid: "Tidak akan menguntungkan bagi klub untuk mempertahankan, bukan hanya Julian, melainkan pemain mana pun yang tidak bisa memberikan yang terbaik karena ia tidak bahagia di sana. Logika dan orang-orang harus menjadi prioritas."