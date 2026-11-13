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Klub Manchester United mencapai kesepakatan final dengan Mauricio Pochettino untuk menangani tim, menggantikan Michael Carrick yang dipecat dari jabatannya akibat awal musim yang buruk. Pelatih asal Argentina itu kini lebih dekat dari sebelumnya untuk memimpin Manchester United.

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Menurut yang diungkap surat kabar Inggris "The Sun" hari Jumat ini, Manchester United telah menyepakati dengan Pochettino kontrak yang berdurasi dua setengah tahun. Klub juga menyetujui pembayaran klausul finansial sebesar 7,4 juta pound sterling untuk membebaskan pelatih Argentina itu dari kontraknya dengan timnas Amerika Serikat.

Manchester United diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan dengan Pochettino secara resmi hari ini.

Pochettino Memimpin Manchester United Melawan Liverpool

Pochettino, yang berusia 54 tahun, akan menjadi pucuk pimpinan staf teknis Manchester United pada pertandingan berikutnya melawan Liverpool, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November, setelah berakhirnya jeda internasional.

Kendati telah menyepakati dengan Manchester United, Pochettino akan melanjutkan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat selama periode saat ini, karena ia dijadwalkan memimpin tim pada dua pertandingan babak perempat final CONCACAF Nations League melawan Haiti.

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Pertandingan pertama berlangsung Sabtu, sementara laga leg kedua akan dimainkan Selasa, sebelum Pochettino menuju kota Manchester untuk memulai tugas barunya.

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Petualangan Baru Setelah Dua Tahun Bersama Amerika

Pochettino menangani timnas Amerika Serikat dua tahun lalu, dan membawa tim ke babak 16 besar Piala Dunia terakhir yang diselenggarakan negara tersebut pada musim panas.

Pelatih Argentina itu akan kembali ke Liga Primer Inggris melalui pintu Manchester United, setelah sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea.

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Pochettino memiliki pengalaman besar dalam sepak bola Inggris, setelah menjalani petualangan sukses bersama Southampton dan Tottenham, sebelum menangani Chelsea.

Carrick Pergi Setelah Awal yang Katastrofis

Keputusan Manchester United untuk memecat Carrick datang akibat awal musim yang katastrofis bagi tim ini, setelah klub mendapati dirinya berada di zona degradasi.

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Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertama di Liga Primer Inggris, berbanding empat kekalahan, sehingga menempati salah satu dari tiga posisi terbawah.

Meski demikian, Manchester United tetap memuji apa yang dipersembahkan Carrick selama periodenya bersama tim, menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda klub, baik sebagai mantan pemain maupun selama tugas kepelatihannya yang terakhir.

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Dalam pernyataan klub kemarin Kamis disebutkan: "Michael Carrick adalah legenda di Manchester United, dan akan selalu demikian. Sebagaimana yang ia lakukan saat menjadi pemain, ia menunjukkan tingkat dedikasi dan profesionalisme tertinggi sepanjang periode kepulangannya ke klub."

Pernyataan itu menambahkan: "Kepemimpinan dan pencapaiannya selama musim lalu akan senantiasa dihargai dan dibanggakan."

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Carrick sempat terlihat pada Kamis pagi dalam perjalanannya menuju markas latihan Manchester United di Carrington untuk terakhir kalinya.

Menurut laporan tersebut, sang pelatih tiba di markas latihan pada pukul 07.50 pagi, dan pergi pada pukul 10.15, yakni beberapa menit sebelum klub secara resmi mengumumkan keputusan pemecatannya.

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Pertandingan terakhir Carrick sebagai pucuk pimpinan teknis Manchester United berakhir dengan hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa, Minggu, hasil yang membuat tim tetap berada di posisi degradasi dan menambah tekanan terhadap sang pelatih.