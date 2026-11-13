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Klub Manchester United telah mencapai kesepakatan final dengan Mauricio Pochettino untuk menangani tim, menggantikan Michael Carrick yang dipecat dari jabatannya akibat awal musim yang buruk. Pelatih asal Argentina itu kini lebih dekat dari sebelumnya untuk memimpin Manchester United.

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Dilansir surat kabar Inggris "The Sun" pada Jumat hari ini, Manchester United telah menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun dengan Pochettino. Klub juga menyetujui pembayaran klausul finansial sebesar 7,4 juta pound sterling untuk melepaskan pelatih asal Argentina itu dari kontraknya bersama timnas Amerika Serikat.

Manchester United diperkirakan akan mengumumkan penunjukan Pochettino secara resmi hari ini.

Pochettino Pimpin Manchester United Melawan Liverpool

Pochettino, yang berusia 54 tahun, akan menjadi pucuk pimpinan tim kepelatihan Manchester United pada laga berikutnya melawan Liverpool, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November, usai berakhirnya jeda internasional.

Meski telah menyepakati kesepakatan dengan Manchester United, Pochettino akan melanjutkan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat selama periode ini, sebab ia diperkirakan akan memimpin tim pada dua pertandingan babak perempat final Liga Negara CONCACAF melawan Haiti.

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Pertandingan pertama akan digelar Sabtu, sementara laga leg kedua dimainkan Selasa, sebelum Pochettino bertolak ke kota Manchester untuk memulai tugas barunya.

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Pochettino menangani timnas Amerika Serikat sejak dua tahun lalu, dan membawa tim ke babak 16 besar pada Piala Dunia terakhir yang dituanrumahi negara tersebut sepanjang musim panas.

Pelatih asal Argentina itu akan kembali ke Liga Primer Inggris lewat pintu Manchester United, setelah sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea.

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Pochettino memiliki pengalaman besar di sepak bola Inggris, setelah menjalani masa-masa sukses bersama Southampton dan Tottenham, sebelum menangani Chelsea.

Carrick Pergi Setelah Awal yang Katastrofis

Keputusan Manchester United memecat Carrick datang akibat awal musim yang katastrofis bagi tim ini, setelah klub mendapati dirinya berada di zona degradasi.

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Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertama di Liga Primer Inggris, berbanding empat kekalahan, sehingga menempati salah satu dari tiga posisi terbawah.

Meski demikian, Manchester United tetap memberikan pujian atas apa yang ditunjukkan Carrick selama masa baktinya bersama tim, dengan menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda klub, baik sebagai mantan pemain maupun selama tugas kepelatihannya yang terakhir.

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Dalam pernyataan klub kemarin, Kamis, disebutkan: "Michael Carrick adalah legenda di Manchester United, dan akan selamanya menjadi legenda. Sebagaimana yang ia lakukan ketika menjadi pemain, ia menunjukkan tingkat dedikasi dan profesionalisme tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub."

Pernyataan itu menambahkan: "Kepemimpinan dan pencapaiannya sepanjang musim lalu akan selalu dihargai dan dibanggakan."

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Carrick sempat terlihat pada Kamis pagi dalam perjalanannya menuju markas latihan Manchester United di Carrington untuk yang terakhir kalinya.

Menurut laporan tersebut, pelatih itu tiba di markas latihan pukul 7.50 pagi, dan pergi pada pukul 10.15, atau beberapa menit sebelum klub secara resmi mengumumkan keputusan pemecatannya.

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Pertandingan terakhir Carrick sebagai pucuk pimpinan tim kepelatihan Manchester United berakhir dengan hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa, Minggu, sebuah hasil yang membuat tim tetap berada di zona degradasi dan menambah tekanan terhadap sang pelatih.