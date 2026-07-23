Manajemen klub Al Hilal Saudi berhasil mendapatkan tanda tangan winger asal Belanda, Crysencio Summerville, dari West Ham United, dalam kesepakatan besar yang menjadi transfer termahal dalam sejarah Al Zaeem selama bursa transfer musim ini.

Surat kabar "The Athletic" menegaskan bahwa Summerville (24 tahun) menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Al Hilal, setelah sukses menjalani tes medis di ibu kota Belanda, Amsterdam, pada Selasa lalu.

Nilai transfer ini mencapai lebih dari 70 juta euro (60 juta pound sterling), terdiri dari 55 juta sebagai nilai tetap dan 5 juta tambahan, menurut yang ditegaskan surat kabar "The Athletic", yang menyebutkan bahwa kesepakatan ini menjadi prioritas utama bagi manajemen baru dan direktur olahraga Simon Francis yang datang dari Bournemouth.

Al Hilal mengungguli sejumlah klub besar Eropa dalam perburuan ini, di mana Roma mengajukan tawaran senilai 46 juta euro, sementara Manchester United menanyakan situasi sang pemain dan Aston Villa menunjukkan minat untuk merekrutnya, namun tawaran Al Hilal yang akhirnya menentukan segalanya.

Kepergian Summerville dari West Ham telah diprediksi setelah tim tersebut terdegradasi ke divisi satu Liga Inggris (Championship), meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2029. Winger Belanda ini bergabung dengan West Ham pada 2024 dari Leeds United, dan tampil bersama mereka dalam 56 pertandingan dengan mencetak 7 gol serta memberikan 5 assist pada musim lalu saja.

Di kancah internasional, Summerville menampilkan performa mengesankan bersama timnas Belanda pada Piala Dunia musim panas ini, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam 4 pertandingan sebelum tersingkir lewat adu penalti dari Maroko di babak 32 besar.