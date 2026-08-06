Laporan-laporan dari Prancis mengungkap alasan sebenarnya di balik terhambatnya negosiasi klub Al Ahli Saudi dengan pelatih veteran asal Prancis, Didier Deschamps, yang merupakan salah satu nama paling menonjol yang dijagokan untuk menangani kepelatihan tim menyusul kepergian pelatih Jerman Matthias Jaissle.

Menurut apa yang disampaikan radio Monte Carlo Prancis, Deschamps tidak menutup pintu terhadap ide melatih Al Ahli, bahkan menunjukkan keterbukaan awal untuk menjalani pengalaman di Liga Roshn, terutama dengan proyek olahraga dan ambisi besar yang dimiliki klub tersebut.

Namun laporan itu menjelaskan bahwa negosiasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akibat mekanisme pengambilan keputusan di dalam klub-klub Saudi, di mana persoalan ini tidak terbatas pada satu pihak saja, melainkan beberapa pihak turut serta dalam merumuskan keputusan-keputusan strategis, yang dalam banyak kesempatan mengakibatkan proses menjadi berkepanjangan atau perubahan sejumlah arah kebijakan selama negosiasi berlangsung.

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Laporan itu menambahkan bahwa berkas perekrutan besar tidak berhenti hanya pada manajemen klub, sebab kata akhir dalam sejumlah kesepakatan penting berada di tangan Dana Investasi Publik, yang membuat jalur negosiasi dengan Deschamps menjadi lebih rumit, sebelum akhirnya terhenti secara total.

Detail ini muncul di saat Al Ahli berhasil merekrut pelatih Belanda Marino Pusic untuk memimpin tim selama dua musim mendatang, setelah klub mengesampingkan sejumlah nama besar yang dikaitkan dengan kepelatihan "Al Raqi", sehingga menutup salah satu berkas paling menarik di bursa pelatih musim panas ini.