Seperti yang diungkapkan Paolo Maldini, mantan direktur teknis Squadra Azzurra yang kini telah mundur, dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera, Guardiola nyaris memberikan persetujuannya kepada federasi.

"Kami pergi ke Barcelona untuk menemuinya, makan siang bersama, dan berbicara sepanjang hari. Dia sangat tertarik. Dia sangat dekat untuk mengatakan ya. Dia bahkan sudah mulai menulis susunan pemain di secarik kertas," ujar Maldini mengenai pertemuan antara delegasi Italia dan pelatih bintang asal Spanyol tersebut.

Bahwa Guardiola pada akhirnya menolak juara dunia empat kali itu sama sekali bukan karena tuntutan finansial, seperti yang diberitakan sejumlah media di tengah pembicaraan tersebut. "Uang, 20 juta euro yang dibicarakan itu, tidak pernah menjadi persoalan. Pep mengatakan kepada kami dengan sangat jelas: Beri saya satu euro lebih sedikit daripada yang didapat pelatih tim nasional terakhir, maka itu cocok untuk saya," kata Maldini.

Sebaliknya, pria 55 tahun itu disebut belum merasa siap untuk kembali menangani klub atau tim nasional setelah sepuluh tahun yang menguras tenaga di pinggir lapangan bersama Manchester City. Guardiola mengatakan "tidak" karena kelelahan, jelas Maldini: "Dia datang dari sepuluh tahun yang melelahkan di Premier League. Dia menjalani operasi punggung. Dia ingin beristirahat."

Secara prinsip, pelatih asal Spanyol itu disebut memang memiliki antusiasme terhadap tugas membawa sepak bola Italia kembali ke puncak setelah tahun-tahun sulit dan tiga kali gagal lolos ke Piala Dunia secara beruntun. "Itu adalah pembicaraan yang sangat serius, kami mempelajari skuad, mulai dari U17 ke atas," ungkap Maldini.

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Paolo Maldini mundur setelah federasi menolak Andrea Pirlo

Baru setelah penolakan final Guardiola, Andrea Pirlo masuk dalam fokus. Juara dunia 2006 itu pada akhirnya merupakan kandidat pilihan Maldini, namun federasi mengajukan veto karena hubungan dengan bandar taruhan Rusia, Fonbet. Sebagai bentuk protes, Maldini mundur dari jabatannya setelah hanya 16 hari.

Karena itu, Maldini telah menerima persetujuan dari presiden federasi yang baru terpilih, Giovanni Malago, untuk mengambil keputusan soal pelatih kepala baru sepenuhnya secara mandiri. Otonomi ini sebelumnya dianggap sebagai syarat penentu bagi mantan pemain profesional itu untuk menerima jabatan di FIGC.