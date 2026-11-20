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Gianni Infantino menggelar pembicaraan rahasia selama 10 bulan dengan keluarga Kushner, sebelum FIFA mengajukan rencana penjualan saham di Piala Dunia senilai 15 miliar pound sterling.

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Pembicaraan dimulai pada pertengahan September tahun lalu di Zurich, sebelum Infantino menggelar pertemuan di kantor Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 4 November tahun yang sama, menurut catatan yang diperoleh harian Inggris "Telegraph".

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Setelah itu, presiden FIFA menggelar pembicaraan lanjutan dengan Joshua Kushner, saudara Jared, yang belakangan diumumkan sebagai investor utama dalam proyek yang diajukan Infantino, ditambah sedikitnya 10 pertemuan lain dengan anggota keluarga tersebut atau orang-orang dekatnya selama bulan-bulan berikutnya.

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Catatan pertemuan yang diperoleh harian tersebut mengungkap komunikasi intensif yang berlangsung selama berbulan-bulan antara Infantino dan orang-orang dekatnya di satu sisi, dengan Joshua Kushner dan bank JPMorgan di sisi lain, sebelum sejumlah pejabat senior FIFA diberi tahu mengenai proyek penjualan yang dikenal dengan nama "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

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Beberapa pertemuan juga digelar di kantor Jared Kushner, meski belum jelas apakah menantu Trump itu ikut serta di dalamnya.

Kesempatan pertama yang diketahui saat para pejabat senior FIFA diminta mempelajari usulan tersebut adalah pertemuan pada 18 Juli di Hotel Waldorf Astoria, Manhattan, pada malam sebelum final Piala Dunia.

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Hingga saat itu, banyak anggota Dewan FIFA yang belum mengetahui usulan tersebut, termasuk ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA).

Orang-orang yang terlibat dalam proyek "FIFA Forward Enterprise" yang akhirnya gagal itu menegaskan bahwa Jared Kushner "tidak terlibat" dalam proyek tersebut.

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Usai pertemuan 4 November di kantor Jared Kushner, Infantino berulang kali menjalin komunikasi dengan Joshua Kushner.

Komunikasi tersebut mencakup sedikitnya 10 pertemuan tambahan di kantor dan rumah pribadi keduanya, menurut para saksi.

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Pada 8 Desember, digelar konferensi video yang melibatkan Infantino, Joshua Kushner, dan Greg Maffei, sosok yang sebelumnya memimpin akuisisi Formula 1 oleh Liberty Media senilai 4,4 miliar dolar AS dan juga menjadi penasihat proyek tersebut.

Infantino menghadiri pertemuan lain pada 14 Januari, sebelum menggelar konferensi video dengan Joshua Kushner pada 21 Maret.

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Pertemuan terus berlanjut sepanjang musim semi dan musim panas, dan bulan Mei menjadi periode komunikasi yang intensif, termasuk pembicaraan dengan bank JPMorgan.

Namun, proyek tersebut akhirnya dibatalkan setelah memicu gelombang kemarahan yang luas di seluruh dunia.

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Proyek Infantino-Kushner tidak hanya sebatas penjualan saham dari pendapatan Piala Dunia, tetapi juga mencakup pembentukan perusahaan komersial di bawah FIFA yang akan mengelola hak komersial dan operasional turnamen-turnamennya, termasuk siaran televisi, sponsor, iklan, tiket, layanan hospitality, dan lisensi.

Skema tersebut mengatur penjualan 20% saham perusahaan kepada investor dengan nilai sekitar 4,2 miliar dolar AS, sementara FIFA tetap memegang 80% saham, dan sebuah perusahaan milik Joshua Kushner akan memimpin kelompok investor. Namun, proyek ini menuai kritik karena kurangnya transparansi serta tidak diberitahukannya detail proyek kepada badan-badan terkait di internal federasi internasional sejak awal.