Detail baru dalam berkas vonis: Liga Primer menuding para saksi Manchester City berbohong

Sebuah laporan media mengungkap detail baru dalam krisis vonis Manchester City atas pelanggaran aturan Liga Primer Inggris secara sistematis.

Liga Primer Inggris mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh pelanggaran terkait pelanggaran aturan finansial kompetisi sepanjang 9 musim, antara 2009/2010 dan 2017/2018, di samping vonis bersalah atas tiga dari empat tuduhan terkait ketidakkooperatifan dengan penyelidikan liga.

Di sisi lain, surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Liga Primer Inggris menuding para saksi Manchester City berbohong sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan yang dihadapi klub tersebut.

Dalam laporan lengkap yang dirilis hari Selasa ini, Liga Primer Inggris juga menuduh sejumlah saksi Manchester City "tidak jujur" dan bahwa mereka menyampaikan bukti yang "palsu".

Dalam Bagian Kelima poin 29 disebutkan: "Kami menyimpulkan bahwa mayoritas saksi fakta yang memberikan kesaksian di hadapan kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan bukti yang jujur dan membantu kami dalam menetapkan tuduhan-tuduhan tersebut."

Laporan itu melanjutkan: "Namun demikian, sebagaimana dijelaskan secara pokok dalam Lampiran 6, kami menyimpulkan bahwa bukti yang disampaikan oleh sejumlah saksi fakta penting yang dipanggil untuk memberikan kesaksian atas nama klub adalah palsu dalam sejumlah aspek utama, dan bahwa sebagian dari saksi fakta tersebut telah memberikan kesaksian dalam sidang yang mereka ketahui tidak benar, sehingga mereka tidak jujur."