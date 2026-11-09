Destinasi tak terduga: Raul di ambang petualangan kepelatihan baru

Kemenangan atas Cadiz tidak berhasil menghapus keraguan seputar masa depan Julian Calero, pelatih kepala Real Oviedo, setelah manajemen klub terus mengkaji kemungkinan untuk memecatnya akibat merosotnya penampilan dan hasil, di tengah mencuatnya nama Raul Gonzalez Blanco, legenda Real Madrid, untuk mengemban tugas tersebut jika keputusan mengganti staf kepelatihan diambil.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap bahwa kepercayaan terhadap Calero telah menurun dalam beberapa pekan terakhir, dan bahwa manajemen Oviedo tidak menutup kemungkinan melakukan pergantian di bangku cadangan, meski baru-baru ini meraih kemenangan atas Cadiz di divisi dua Liga Spanyol, yang memberi tim sedikit ketenangan di klasemen, namun tidak cukup untuk menghapus dampak dari hasil-hasil mengecewakan sebelumnya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tersingkir dari Copa del Rey menghadapi Numancia, pesaing di divisi tiga Liga Spanyol, di samping penampilan medioker menghadapi Las Palmas, menambah tekanan terhadap sang pelatih, terutama karena manajemen klub menilai bahwa kualitas teknis tim memungkinkannya meraih hasil yang lebih baik daripada yang ditampilkan saat ini.

Meski laga menghadapi Cadiz menjadi peluang bagi Calero untuk mengembalikan kepercayaan para petinggi, penampilan yang ditunjukkan tidak cukup meyakinkan untuk mengakhiri polemik seputar masa depannya, sehingga kemungkinan kepergiannya tetap terbuka bahkan setelah meraih kemenangan.

Di sisi lain, nama Raul Gonzalez mencuat sebagai salah satu opsi yang diajukan untuk menggantikannya, karena mantan pemain Real Madrid itu mendapat penghargaan khusus dari Jesus Martinez, presiden Grupo Pachuca selaku pemilik klub, berkat kepribadian, pengalaman sepak bolanya, serta pengetahuannya yang mendalam tentang permainan.

Keterkaitan Raul dengan Real Oviedo tidak terbatas pada perhatian manajemen, karena putranya bermain di dalam skuad tim Vetusta yang berafiliasi dengan klub tersebut, hal yang membuatnya tetap memiliki keterikatan erat dengan Oviedo dan menambah faktor lain pada kemungkinan kepulangannya ke dunia kepelatihan melalui gerbang tim utama.