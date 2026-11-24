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Mantan pemain Barcelona, Sergiño Dest, bersiap kembali menghadapi Real Madrid di Liga Champions, tetapi kali ini dengan seragam klub Belanda PSV Eindhoven, setelah mengakui bahwa kenangannya melawan Los Blancos tidaklah positif.

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Dest bermain untuk Barcelona pada periode 2020 hingga 2024, sebelum kini kembali berhadapan dengan Real Madrid dengan mengenakan seragam klubnya saat ini, PSV Eindhoven.

Bek sayap internasional Amerika Serikat itu mengakui bahwa ia tidak memiliki kenangan yang baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya melawan Real Madrid.

"Kenangan saya tentang pertandingan melawan Real Madrid tidak terlalu positif. Saya tidak pernah bermain di Stadion Santiago Bernabeu karena adanya renovasi. Pertandingan melawan Real Madrid itu sulit, dan saya sudah punya pengalaman soal itu. Ketika bermain melawan mereka, Anda harus mengerahkan segala yang Anda miliki," ujar bek kelahiran Belanda tersebut.

Pemain PSV Eindhoven itu, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Fox Deportes", juga berbicara tentang hubungannya saat ini dengan mantan rekan setimnya di Barcelona: "Saya tidak terlalu sering berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di Barcelona, kadang-kadang saya berbicara dengan Frenkie de Jong. Saya pernah bermain di Barcelona, dan Anda selalu ingin mengalahkan Real Madrid."

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Sergiño Dest berharap bisa meraih kemenangan pertamanya atas Real Madrid, meski mengakui sulitnya misi tersebut: "Mengalahkan Real Madrid akan sangat sulit, tetapi segala sesuatu selalu ada pertama kalinya, dan besok akan menjadi yang pertama bagi kami, meskipun hal itu tidak akan mudah."

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Ia menambahkan soal peluang PSV Eindhoven mengalahkan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu: "Real Madrid adalah klub yang luar biasa, tetapi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kami tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya. Kami bermain bagus melawan Liverpool dan Napoli, dan kedua pertandingan itu juga tidak mudah."

Ia pun menutup: "Kita lihat saja bagaimana nantinya, karena pertandingan ini terbuka untuk segala kemungkinan. Kami harus fokus pada target kami dan menyulitkan Real Madrid."

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Awal Gemilang Los Blancos

Real Madrid memasuki matchday kelima fase liga dengan rekor sempurna, setelah mengoleksi 12 poin dari empat kemenangan, dan menempati posisi kedua di belakang Paris Saint-Germain karena kalah selisih gol.

Tim asal Spanyol itu telah mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh gol, sementara PSV Eindhoven mengumpulkan empat poin yang menempatkannya di posisi ke-24, dengan torehan tiga gol memasukkan dan empat gol kemasukan.

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Tim asal Belanda itu mengawali kiprahnya dengan bermain imbang melawan Shakhtar Donetsk, lalu kalah dari Leipzig, sebelum menang atas Porto, dan kembali tersandung dengan kekalahan dari Club Brugge pada matchday keempat.

PSV Eindhoven menjalani laga ini dengan moral tinggi di kompetisi domestik, setelah menaklukkan NEC Nijmegen dengan skor 4-1 untuk terus memuncaki Liga Belanda dengan 29 poin setelah 13 pekan, hasil dari sembilan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

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Di sisi lain, Real Madrid mengincar kemenangan ke-10 secara beruntun di semua kompetisi, setelah kemenangan terakhirnya atas Celta Vigo dengan skor 2-1, dan kini menempati posisi kedua Liga Spanyol dengan 33 poin dari 13 pertandingan.

Los Blancos memiliki catatan sempurna di kandang musim ini, setelah memenangi semua pertandingan di sana, sementara Kylian Mbappe selalu mencetak gol di setiap laga dari empat matchday Eropa terakhir.