Dest dan Pepi tampil gemilang untuk Amerika Serikat, menjelang dimulainya Piala Dunia

Amerika Serikat semakin percaya diri menjelang Piala Dunia yang akan digelar di negaranya sendiri. Tim asuhan pelatih kepala Mauricio Pochettino menang 3-2 atas Senegal pada Minggu malam dalam pertandingan yang diwarnai banyak gol. Sergiño Dest dan Ricardo Pepi berperan penting dalam kemenangan persahabatan tersebut.

Tuan rumah Piala Dunia ini memulai pertandingan dengan kuat di Bank of America Stadium di Charlotte. Pepi mengoper bola ke sisi kiri kepada Christian Pulisic, yang kemudian memungkinkan Dest mencetak gol dari jarak dekat untuk membuka skor 1-0.

Pepi juga berperan penting dalam gol kedua Tim AS. Penyerang PSV ini memungkinkan Pulisic, yang memberikan umpan pada gol 1-0, untuk menggandakan keunggulan. Ini merupakan gol internasional pertama pemain AC Milan tersebut sejak November 2024.

Senegal semakin menguat seiring berjalannya babak pertama dan memulihkan ketegangan menjelang jeda melalui Sadio Mané yang tajam. Pochettino melakukan pergantian sebanyak sepuluh pemain di tengah babak dan meninggalkan Dest serta Pepi di ruang ganti Amerika.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Malik Tillman seolah-olah menjadi bintang utama. Mantan pemain PSV ini memberikan umpan kepada Folarin Balogun, yang sayangnya mencetak gol 3-1 dalam posisi offside dan dianulir.

Tim tuan rumah mempersulit diri sendiri, tak lama setelah gol yang dianulir. Auston Trusty melakukan kesalahan di lini belakang, yang kemudian dimanfaatkan Mané untuk kembali mencetak gol bagi Senegal: 2-2. Pertandingan persahabatan ini tetap menarik, karena Tillman mencetak gol dari jarak dekat. Namun, wasit menilai bahwa Balogun telah melakukan pelanggaran sesaat sebelumnya, meskipun penyerang tersebut tampaknya tidak melakukan kesalahan apa pun.

Tak lama kemudian, Balogun yang lincah akhirnya mencetak gol untuk skor 3-2, berkat umpan dari Timothy Weah yang tampil gemilang. Weston McKennie kurang beruntung saat bola membentur tiang gawang 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Namun, hal itu tak mengurangi kemenangan Amerika Serikat di hadapan pendukungnya sendiri.