Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Paris Saint-Germain Desire Doue mengalami akhir pekan yang berat setelah penyusup masuk ke halaman rumahnya, hanya beberapa jam setelah ligamen krusiatum lutut kanannya robek. Usai mengalami cedera yang mengakhiri musimnya dalam kemenangan 3-2 atas Nice di Ligue 1 pada Sabtu, pemain timnas Prancis itu pulang dan mendapati polisi berada di sekitar rumahnya di Orgeval.

Iklan

Polisi berada di sekitar rumah sang pemain di Orgeval

Seperti dilaporkan Le Parisien, Doue tiba kembali dari Cote d'Azur pada malam antara Sabtu dan Minggu, lalu mendapati petugas berada di luar rumahnya di departemen Yvelines. Beberapa penyusup telah masuk ke halaman rumah Doue, tetapi membatalkan upaya mereka dan melarikan diri setelah menyadari ada orang di dalam rumah. Para pencuri gagal masuk ke dalam rumah, dan belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut.

Klub memperketat keamanan setelah kejadian itu

Percobaan pembobolan itu menutup 21 November yang tak terlupakan bagi pemain timnas Prancis tersebut. Ia baru saja pulang dari laga tandang pada larut malam setelah kekhawatiran terbesarnya mengenai lutut kanannya terkonfirmasi . Untuk melindunginya setelah kejadian yang meresahkan itu, surat kabar harian yang berbasis di Paris tersebut menyebut PSG segera memperketat keamanan di sekitar rumah Doue dengan menempatkan petugas pengawas guna mencegah percobaan pembobolan lebih lanjut sementara ia fokus pada pemulihan.

Pesan dukungan dari berbagai pihak di dunia sepakbola segera berdatangan setelah diagnosis resmi diumumkan pada Minggu. Salah satunya datang melalui media sosial dari mantan penyerang PSG Neymar, yang mengunggah pesan singkat untuk publik agar Doue "Tetap kuat" .

Cedera berat menodai kemenangan atas Nice

Dua mimpi buruk Doue bermula di lapangan saat PSG meraih kemenangan tandang atas OGC Nice pada pekan ke-11. Setelah mencetak gol pada menit ke-32 untuk membawa tim tamu unggul 2-1, lutut kanannya terpelintir beberapa menit kemudian tanpa kontak dengan pemain lain saat ia melindungi bola. Doue pun harus ditandu keluar lapangan sambil menangis.

Iklan Iklan

PSG secara resmi mengonfirmasi pada 22 November bahwa ligamen krusiatum anterior sang penyerang robek. Cedera berat itu membuatnya absen selama sisa musim 2026/27. Absennya Doue dalam jangka panjang membuat pelatih kepala Luis Enrique menghadapi kekurangan pemain yang serius di lini serang, sementara sesama penyerang, Khvicha Kvaratskhelia, juga saat ini menepi akibat robekan ligamen krusiatum anterior .

Operasi menanti penyerang Prancis yang cedera

Doue dijadwalkan menjalani operasi sebelum akhir November, sebelum memulai rehabilitasi panjang jauh dari lapangan. Dengan Doue dan Kvaratskhelia sama-sama harus absen dalam jangka panjang, Enrique perlu segera menata ulang lini depan PSG untuk menjaga ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Sementara itu, petugas keamanan klub akan terus mengawasi rumah sang pemain agar ia dapat memulihkan diri dengan tenang.