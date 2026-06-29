Deschamps: Trio ini akan membuat kami dalam masalah... dan cedera membuat bintang Prancis absen saat melawan Swedia

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, menegaskan kesiapannya dan fokus penuhnya untuk memimpin tim negaranya di babak 32 besar Piala Dunia melawan Swedia, sambil menyebutkan bahwa kematian ibunya merupakan “momen yang sulit”, namun kini segalanya berjalan “dengan baik”.

Deschamps mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Itu adalah momen yang sulit, tetapi saya baik-baik saja. Saya kembali ke Amerika Serikat pada Jumat malam. Segalanya berjalan lancar, dan pada pertandingan ketiga semuanya berjalan dengan baik.”

Deschamps sebelumnya meninggalkan kamp tim Prancis untuk pulang ke negaranya guna menghadiri pemakaman segera setelah mengetahui kematian ibunya pada Selasa lalu, yang menyebabkan ia absen dalam pertandingan Prancis melawan Norwegia pada penutup babak penyisihan grup, yang dipimpin oleh asistennya, Guy Stéphane.

Pelatih Prancis itu menanggapi kontroversi seputar penolakan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang tidak mengizinkan timnas Prancis mengenakan ban lengan hitam sebagai bentuk dukungan kepadanya selama pertandingan melawan Norwegia, dengan menjelaskan bahwa ia telah menerima “cukup banyak tanda penghargaan” dan bahwa mengenakan ban lengan tersebut “tidak akan mengubah apa pun.”

Deschamps, saat membahas laga melawan Swedia yang akan datang, menekankan bahwa lawan “tidak punya apa-apa yang harus dikhawatirkan” dan akan “menimbulkan masalah bagi kami dengan kehadiran pemain seperti Gykers, Isaac, dan Ilanga”, sambil memperingatkan para pemainnya agar tidak terjebak dalam “kepercayaan diri yang berlebihan”.

Pelatih Les Bleus itu melanjutkan: “Kami tahu bahwa kami adalah favorit utama, dan hal ini tidak berubah setelah tiga pertandingan di babak penyisihan grup. Namun, skor kami kini kembali ke nol. Kami telah mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua gol, dan kami harus tetap tenang serta menjaga kejernihan pandangan.”

Timnas Prancis memasuki pertandingan ini sebagai tim dengan serangan terkuat di babak penyisihan grup, sejajar dengan Belanda dan Jerman, serta merupakan satu-satunya tim yang memiliki dua pemain yang masing-masing telah mencetak setidaknya empat gol, yaitu Ousmane Dembélé dan Kylian Mbappé.

Deschamps berbicara tentang bintang timnya, “Mbappé sedang dalam performa luar biasa baik secara fisik maupun mental; dia adalah pemain kelas dunia. Dia memang sudah luar biasa pada tahun 2018, tetapi dia selalu ingin menjadi lebih baik.”

Perlu dicatat bahwa Mbappé saat ini sejajar dengan Klose dengan 16 gol dalam sejarah Piala Dunia, dan hanya Lionel Messi yang mengunggulinya dengan 19 gol.

Pelatih Prancis itu mengumumkan bahwa penyerang Marcus Thuram mengalami “masalah otot ringan” yang mungkin membuatnya absen dalam laga melawan Swedia, sementara William Saliba, bek utama tim bersama Upamecano, sudah siap “99%” meskipun mengalami “masalah punggung”.

Deschamps menutup pernyataannya dengan membahas kondisi Saliba, yang absen dalam pertandingan terakhir melawan Norwegia, dengan mengatakan: “Saya berbicara dengannya setiap hari, dan dia telah mendapatkan waktu yang cukup untuk pulih. Dia tahu bahwa masalah yang dialaminya tidak akan menghalanginya untuk bermain. Dia adalah pemain yang cepat, cerdas, dan memberikan rasa tenang kepada anggota tim lainnya.”