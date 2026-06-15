Deschamps: Tim ini merupakan kandidat kuat untuk merebut gelar Piala Dunia

Didier Deschamps, pelatih Prancis, mengungkapkan prediksinya mengenai tim favorit yang akan menjuarai Piala Dunia 2026.

Deschamps mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Senegal: "Ini sangat penting karena ini adalah awal, tapi hal yang sama berlaku untuk semua tim. Pertandingan ini tidak menentukan, karena masih ada pertandingan lain yang tersisa, tapi ini akan menentukan arahnya. Juara terakhir kalah di pertandingan pembuka lalu memenangkan Piala Dunia, dan itulah tujuannya... memenangkan pertandingan."

Mengenai jeda minum, Deschamps menjelaskan: "Selama jeda minum, Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan para pemain selama tiga menit untuk mengubah strategi. Ketika cuaca sangat panas, hal ini sangat penting, karena memungkinkan kami para pelatih untuk mengubah beberapa hal, dan juga agar tim dapat berhenti sejenak dan berpikir. Kami melihat hal itu dalam pertandingan persiapan, ini mirip dengan empat babak, dan para pemainlah yang memutuskan hal itu, dan kami harus menyesuaikan diri."

Mengenai prediksi Prancis sebagai tim favorit untuk meraih gelar, Deschamps mengatakan: "Saya pikir jika ada tim favorit, itu adalah Spanyol, dan saya harap jurnalis Prancis mengajukan pertanyaan yang sama kepada Spanyol. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, dan jelas kami memiliki potensi jika melihat dua edisi terakhir Piala Dunia, ada banyak energi, tetapi bagi sebagian orang ini adalah kali pertama mereka bermain dalam turnamen seperti ini, saya tidak akan melihat Prancis sebagai tim yang tak terkalahkan, tim favorit mutlak adalah Spanyol, dan saya tidak ragu sedikit pun akan hal itu."

Mengenai Ousmane Dembélé, sang manajer mengatakan: "Dia memenangkan Ballon d'Or karena memang pantas, tetapi dia memiliki keinginan besar untuk tampil baik dan menentukan seperti halnya di klubnya. Musim ini dia mengalami beberapa masalah fisik, dan kami memberinya waktu yang cukup di sini. Ada enam pemain yang bermain di final Liga Champions dan mereka juga perlu menenangkan pikiran mereka secara psikologis. Jika dia berada dalam performa terbaiknya, dia akan menjadi tambahan yang kuat bagi Prancis."

Deschamps menutup dengan menanggapi apakah Prancis harus membuktikan sesuatu terkait kemenangan Senegal atas Les Bleus di laga pembuka Piala Dunia 2002, dengan mengatakan: "Itu bagian dari sejarah. N'Golo Kanté tidak ada di sini, tapi saya tidak yakin dia menonton pertandingan itu. Itu terjadi 24 tahun yang lalu, dan sekarang kami akan mencoba mengubah hasilnya."