Pelatih baru timnas Prancis, Zinedine Zidane, tidak menunggu lama untuk mencatatkan namanya dalam daftar langka dalam sejarah Les Bleus, setelah kemenangan yang diraih pada malam hari Senin ini dengan skor 1-0 atas Belgia, pada laga kedua Grup Satu Liga Bangsa-Bangsa Eropa.

Menurut statistik "Stats Foot", Zinedine Zidane menjadi pelatih keempat dalam sejarah timnas Prancis yang meraih kemenangan dalam dua pertandingan resmi pertamanya bersama tim, setelah Henri Guerin (1964), Henri Michel (1984), dan Aime Jacquet (1994).

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Zidane, yang memimpin timnas Les Bleus menggantikan Didier Deschamps, telah memulai tugasnya dengan kemenangan pada laga pertama, juga dengan skor 1-0, atas Turki.

Timnas Prancis kini bersiap menghadapi pertandingan ketiga di grup ini, melawan Italia, pada 2 Oktober mendatang.

Perlu dicatat bahwa mantan pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memulai tugasnya dengan hasil imbang tanpa gol dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Uruguay pada Agustus 2012.

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