Didier Deschamps, pelatih Prancis, menegaskan bahwa tim nasional Spanyol adalah favorit utama untuk menang menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia, sambil menekankan bahwa ia tidak ingin menambah tekanan pada Luis de la Fuente, meskipun ia menyadari besarnya ekspektasi yang melingkupi tim nasional Spanyol.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia, Deschamps membahas berbagai hal terkait pertandingan tersebut, terutama kekuatan tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, kondisi Kylian Mbappé, serta pentingnya pengalaman dalam pertandingan semacam ini.

Deschamps mengatakan: “Saya tegaskan bahwa Spanyol adalah favorit untuk menang. Melihat penampilan mereka... Pertandingan pertama memang pengecualian, tetapi mereka membuktikan di pertandingan-pertandingan berikutnya bahwa mereka adalah favorit. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada De la Fuente dan timnya, karena dia tahu bahwa para penggemar menaruh harapan besar pada Spanyol. Tim ini tahu cara menyerang dan bertahan dengan sangat baik, setelah hanya kebobolan satu gol dalam tujuh pertandingan. Ini mungkin akan menjadi pertandingan yang luar biasa antara dua tim yang memiliki kualitas serangan yang sangat baik. Kedua tim sama-sama memikirkan pertahanan dengan baik, namun dengan kualitas serangan yang dimiliki kedua belah pihak, kita harus mengharapkan pertandingan yang luar biasa.”

Mengenai Lamine Yamal, ia berkata: “Kami tahu kekuatan lawan kami, tetapi kami juga memiliki kekuatan kami sendiri. Luis de la Fuente pasti telah mempelajari tim kami. Kuncinya terletak pada kemampuan para pemain kami untuk membuat perbedaan. Kami harus membatasi potensi lawan, tetapi menghadapi pemain kami dalam situasi satu lawan satu juga bukanlah tugas yang mudah.”

Deschamps juga berbicara mengenai masa istirahat yang lebih lama yang diperoleh timnas Prancis, dengan mengatakan: “Saya tidak memantau jumlah jam penerbangan timnas Spanyol. Menjadi juara grup sangat penting dalam hal ini. Kami memilih Boston sebagai markas kami karena alasan tertentu. Saya menonton pertandingan tim-tim lain, tetapi saya tidak menghitung jumlah kilometer yang mereka tempuh. Perjalanan memang faktor penting, tetapi kami sekarang sudah di semifinal. Mungkin ada yang lebih kelelahan daripada yang lain, tetapi segala hal berpengaruh, baik itu perpanjangan waktu maupun cuaca panas. Yang terpenting adalah pertandingan besok.”

Ia juga menekankan pentingnya pengalaman, dengan mengatakan: “Itu adalah faktor yang sangat membantu dan sangat penting. Saya telah menyesuaikan cara persiapan agar sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi. Ini adalah kali ketiga kami bertanding di semifinal melawan Spanyol. Saya berharap kami bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, tetapi sepak bola selalu penuh dengan ketidakpastian. Kami harus bersiap dan siap menghadapi segala kemungkinan.”

Mengenai pertemuan-pertemuan sebelumnya melawan Spanyol, ia berkata: “Kritik terhadap saya tidak dimulai dua tahun lalu, melainkan lebih dari 12 tahun yang lalu. Tidak ada pelajaran yang bisa dipetik di sini, karena satu-satunya kebenaran ada di lapangan. Kami tahu bagaimana Spanyol bermain; mereka suka menekan. Dan jika mereka hanya kebobolan satu gol, itu karena merebut bola dari mereka saat mereka menguasainya sangatlah sulit.”

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan menyinggung Kylian Mbappé, yang pertandingannya bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Prancis, dengan mengatakan: “Dia sudah kembali berlatih bersama kami. Dia berhak mendapatkan istirahat. Tanggal 14 Juli adalah hari yang simbolis bagi Prancis. Saya tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya kami bermain pada hari itu. Kami akan berusaha meraih kemenangan dan lolos ke final.”