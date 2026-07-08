Deschamps: Saya berharap wasit yang memimpin pertandingan Maroko sama seperti yang memimpin pertandingan Mesir dan Argentina

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, memuji penampilan rekan senegaranya, François Letexier, wasit pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026, menjelang laga melawan Maroko di perempat final.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis, besok Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam pertandingan pembuka babak perempat final Piala Dunia.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan penunjukan wasit asal Argentina, Facundo Tiu, untuk memimpin pertandingan tersebut, sementara wasit asal Prancis, François Litxer, memimpin pertandingan antara Mesir dan Argentina.

Keputusan ini memicu kemarahan besar di Prancis dan Argentina, terutama mengingat persaingan sengit antara kedua tim, khususnya sejak pertemuan bersejarah mereka di final Piala Dunia 2022 di Qatar, yang dimenangkan oleh “para penari tango” melalui adu penalti.

Deschamps menanggapi hal ini dalam pernyataan di konferensi pers menjelang pertandingan melawan Maroko, yang dilansir oleh stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo”, di mana ia mengatakan: “Lawan saya adalah Maroko, bukan wasit.”

Ia menambahkan: “Saya berharap wasit (Facundo Tiu) memiliki kualitas yang sama dengan Tuan Litxer dan asisten-asistennya dalam pertandingan lain (antara Mesir dan Argentina).”

Letxer sempat memicu kontroversi setelah pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan “Para Penari Tango” dengan skor 3-2, setelah sempat tertinggal 0-2.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, mengungkapkan kemarahannya atas keputusan wasit asal Prancis tersebut, di mana ia menuduh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berusaha mempertahankan timnas Argentina di turnamen ini melalui kesalahan wasit, demi alasan pemasaran.