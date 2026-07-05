Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mengatakan bahwa timnya terpaksa menjalani pertarungan fisik yang berat melawan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap bintang timnya, Kylian Mbappé, setelah pertandingan berubah menjadi apa yang ia gambarkan sebagai “pertarungan sengit” di lapangan.

Timnas Prancis berhasil memastikan tempat di perempat final dengan kemenangan 1-0, berkat tendangan penalti yang dicetak Mbappé pada babak kedua, dalam pertandingan yang sering terhenti dan berlangsung di bawah cuaca panas, sementara Paraguay mengandalkan tekel-tekel keras dan kesalahan taktis untuk menghentikan ritme permainan Prancis.

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Deschamps menjelaskan, dalam pernyataan pers yang dilansir oleh kantor berita "Reuters", bahwa ia meminta para pemain dengan postur tubuh yang lebih besar untuk melindungi kapten tim pada menit-menit akhir, ketika Paraguay mulai menekan untuk mencari gol penyama kedudukan.

Deschamps berkata: “Saya meminta para pemain bertubuh besar untuk berdiri mengelilingi Kylian di akhir pertandingan, karena mereka akan menjatuhkannya ke tanah… Itu tidak mudah, mereka menggunakan segala trik yang mungkin… Ini bukan jenis sepak bola yang menarik penonton ke stadion, tapi mereka bertahan dengan baik.”

Dia menambahkan: “Pertandingan melawan tim-tim dari Amerika Selatan ini selalu sulit.”

Sementara itu, Mbappé menegaskan bahwa timnas Prancis sudah sangat siap menghadapi pertandingan fisik seperti ini, dan tim telah membuktikan kemampuannya untuk bermain sesuai gaya yang dipaksakan oleh lawan.

Bintang Real Madrid itu berkata: “Kami tahu jenis pertandingan yang akan kami hadapi. Jika kami harus bermain dengan keras, kami mampu melakukannya... Kami bisa memainkan sepak bola yang tidak indah; mereka mengira kami akan datang dengan setelan jas, tapi kami siap (secara fisik).”

Dengan kemenangan ini, timnas Prancis akan berhadapan dengan Maroko di perempat final, setelah “Singa Atlas” mengalahkan Kanada (3-0).