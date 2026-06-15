Deschamps menjelaskan ketidakhadiran mendadak Mbappé dalam konferensi pers: Kanté bangun pagi-pagi

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, membela kapten timnya, Kylian Mbappé, setelah sang pemain absen dalam konferensi pers prapertandingan untuk laga perdana Les Bleus di Piala Dunia melawan Senegal.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Kylian Mbappé membuat kejutan pada Senin pagi di New York, kurang dari 24 jam sebelum penampilan perdana Prancis di Piala Dunia lain di mana mereka berusaha membuktikan diri, sang kapten tidak hadir di hadapan media seperti biasanya dalam pertemuan semacam ini, sebuah tindakan yang coba diremehkan oleh Deschamps.

Deschamps memulai pernyataannya dengan menganalisis ketidakhadiran "Mbappé", dengan mengatakan: "Dia adalah pemain kelas dunia, dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan pribadinya harus dia atur sendiri, itu urusannya, dan bukan itu alasan dia tidak hadir hari ini. Tujuan saya adalah melindungi para pemain, dan dari 26 pemain yang saya miliki, saya hanya melihat tiga orang pagi ini. Kami memiliki satu jam untuk pergi dan satu jam untuk pulang, dan prioritas saya adalah melindungi para pemain."

N'Golo Kanté mendampingi pelatihnya, Deschamps, dalam penampilan media pertama Prancis di Piala Dunia menggantikan Mbappé.

Deschamps menambahkan mengenai hal ini: "Masalahnya bukan karena saya tidak ingin melindungi N'Golo, tapi dia bangun pagi dan itulah sebabnya dia datang... Kylian adalah Kylian... Dan semua pemain dihargai apa adanya, saya tidak tahu apakah Kylian ingin menjadi presiden, dan sejujurnya saya tidak berpikir begitu, dia memiliki popularitas global dan dia tahu itu dan harus menerimanya, dan kami tahu dia menanggung tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan kapten tim."