Deschamps menjelang laga perempat final: Prestasi Paraguay bukanlah kebetulan

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, menegaskan bahwa para pemainnya akan berlaga di Piala Dunia 2026 dengan tekad yang jelas, yaitu merebut gelar juara dan menambahkan bintang ketiga ke seragam "Les Bleus", menyusul kemenangan telak 3-0 atas Swedia di babak 32 besar dan lolos ke babak 16 besar.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan Paraguay di babak 16 besar pada Minggu pagi mendatang.

Dalam pernyataannya kepada jaringan televisi Prancis M6 setelah pertandingan, Deschamps mengatakan bahwa timnas Prancis berhasil melewati tahap pertama babak gugur, namun ia menekankan pentingnya tetap fokus dalam menghadapi tantangan-tantangan berikutnya.

Ia menambahkan: “Kami meraih kemenangan dengan selisih yang nyaman, meskipun kami sebenarnya bisa lebih efektif di babak pertama. Kita harus menikmati kemenangan ini, tetapi kita juga tahu bahwa pertandingan baru menanti kita empat hari lagi.”

Ia melanjutkan: “Kami berada di sini untuk misi ini, dan para pemain menyadarinya dengan baik. Kami telah melewati tahap baru, namun masih ada tahap-tahap lain yang harus kami lewati. Kami memiliki semangat kebersamaan yang luar biasa dan rasa bangga yang besar, dan kami harus mempertahankan fokus serta tekad ini. Kami memiliki kualitas dan bakat, namun kami harus mengulangi penampilan ini di pertandingan berikutnya.”

Peringatan dari Paraguay

Meskipun senang dengan lolosnya timnya, Deschamps menolak meremehkan tim Paraguay, yang akan menjadi lawan Prancis di babak 16 besar setelah menyingkirkan Jerman, sambil menegaskan bahwa tim asal Amerika Selatan itu layak mendapat penghormatan penuh.

Ia berkata: “Kami akan memberi para pemain dua hari untuk menikmati keberhasilan lolos ini, namun setelah itu kami akan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Saya telah mengamati tim Paraguay, dan apa yang mereka raih bukanlah kebetulan belaka.”

Ia menambahkan: “Mereka memiliki karakteristik tim-tim Amerika Selatan; tim yang kuat dalam duel fisik dan sangat tangguh, serta memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Tidak ada tim yang bisa mencapai babak 16 besar Piala Dunia secara kebetulan, jadi kami akan menganalisis mereka dengan baik dan mempersiapkan diri untuk pertandingan ini sebaik mungkin.”

Kenangan Piala Dunia 1998

Pertandingan antara Prancis dan Paraguay ini akan mengingatkan kita pada laga legendaris yang mempertemukan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 1998, ketika “Les Bleus” merebut tiket lolos berkat gol emas yang dicetak oleh Laurent Blanc pada babak perpanjangan waktu melawan tim yang dipimpin oleh kiper legendaris José Luis Chilavert.

Pada pertandingan tersebut, Deschamps bertindak sebagai kapten timnas Prancis, yang saat itu terus melaju hingga akhirnya meraih gelar pertama dalam sejarah Piala Dunia di kandang sendiri.