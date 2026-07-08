Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mengakui bahwa tim nasional Maroko berhak mendapatkan tendangan penalti, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Timnas Prancis berhasil lolos ke final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di babak semifinal, sebuah pertandingan yang memicu kontroversi wasit, di mana “Singa Atlas” menuntut agar diberikan tendangan penalti untuk Sufyan Boufal, setelah dijatuhkan oleh Theo Hernández di dalam kotak penalti.

Deschamps mengenang kembali momen tersebut, setelah ditanya mengenai hal itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan antara timnas Maroko dan Prancis, besok Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut video yang dipublikasikan oleh saluran “beIN Sports” dari Qatar, seorang jurnalis menanyakan kepada pelatih asal Prancis tersebut mengenai kesalahan wasit, dan ia menjawab: “Tidak ada kesalahan wasit, kesalahan dilakukan oleh para pemain.”

Mengenai insiden Bufal, ia menjelaskan: “Dalam setiap pertandingan, ada situasi yang bisa memicu kontroversi dan perdebatan; semuanya tergantung pada sudut pandang mana yang Anda ambil.”

Ia menambahkan: “Wasit tidak menganggapnya sebagai tendangan penalti; semuanya bergantung pada sudut pandang mana yang Anda ambil, dan tim mana yang Anda dukung; Anda akan melihat kesalahan-kesalahan tertentu lebih sering dari satu sisi daripada sisi lainnya.”

Ia mengakui: “Ya, itu bisa saja dianggap penalti, tetapi jika tidak, itulah yang terjadi, dan kita tidak bisa memutar balik waktu.”

Dia menyimpulkan: “Sekarang, ada hal lain yang menanti kami, dan kami berharap kesalahan-kesalahan tersebut seminimal mungkin.”