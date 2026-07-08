Deschamps Menentukan "Posisi yang Belum Pasti" dalam Susunan Pemain Prancis Melawan Maroko

Didier Deschamps telah mengambil keputusan mengenai posisi penting dalam susunan pemain Prancis untuk menghadapi Maroko, besok Kamis, di perempat final Piala Dunia 2026.

Sejak dimulainya Piala Dunia 2026, tampaknya Didier Deschamps telah menemukan susunan pemain intinya tanpa kesulitan berarti, meskipun posisi sayap kiri di lini serang "Les Bleus" diperebutkan oleh Désiré Doué dan Bradley Barkola.

Doi menjadi starter di awal turnamen, namun kehilangan posisinya kepada Parkola seiring berjalannya kompetisi.

Parkola tampil sebagai starter dalam dua pertandingan terakhir, sementara Dui—yang masuk sebagai pemain pengganti di babak 16 besar—berperan krusial dalam pertandingan tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan diturunkan sebagai starter di sayap kiri saat menghadapi Maroko.

Menurut jaringan “Canal Plus”, Deschamps diperkirakan akan lebih memilih Desiré Dui daripada Parkola kali ini saat menghadapi Maroko.