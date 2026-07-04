Deschamps mencatatkan namanya dalam sejarah dengan prestasi yang tak tertandingi

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mencatatkan sejarah dengan prestasi yang tak tertandingi di putaran final Piala Dunia.

Timnas Prancis, di bawah kepemimpinan Deschamps, berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Paraguay pada dini hari Minggu ini.

Jaringan statistik "Squadka" menyebutkan bahwa Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang meraih 10 kemenangan di babak gugur.

Jaringan tersebut menyoroti kemenangan Les Bleus di bawah asuhan Deschamps, saat menghadapi Nigeria di babak 16 besar Piala Dunia 2014, serta melawan Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia di babak gugur Piala Dunia 2018, serta melawan Polandia, Inggris, dan Maroko di Piala Dunia 2022, serta melawan Swedia dan Paraguay di edisi 2026.

"Squadka" mencatat bahwa Deschamps hanya membutuhkan tiga kemenangan lagi untuk meraih gelar baru di Piala Dunia.