Deschamps meminta bantuan Spanyol untuk memperingatkan para pemain Prancis agar waspada terhadap kejutan dari Irak

Didier Deschamps, pelatih Prancis, memanfaatkan hasil yang diraih tim nasional Spanyol dalam laga persahabatan melawan Irak untuk memotivasi para pemainnya dan meningkatkan kesadaran mereka menjelang pertandingan mendatang di Piala Dunia.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", timnas Prancis mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan penampilan yang kuat melawan Senegal, di mana Les Bleus menunjukkan keunggulan mereka berkat babak kedua yang luar biasa yang menampilkan penampilan gemilang Michael Olis yang memberikan umpan kunci yang luar biasa, serta Kylian Mbappé yang mencetak dua gol.

Tim Prancis kini bersiap kembali ke lapangan untuk menjalani pertandingan kedua mereka melawan lawan yang tampaknya lebih lemah di atas kertas, hal ini mendorong Didier Deschamps untuk meningkatkan kewaspadaan para pemainnya agar terhindar dari rasa percaya diri yang berlebihan; pelatih tersebut muncul dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Prancis saat ia berbicara kepada para pemain di ruang ganti sebelum memulai sesi latihan, di mana ia memperingatkan mereka tentang bahaya tim Irak dengan mengutip hasil imbang mereka dalam pertandingan persahabatan melawan Spanyol.

Deschamps berkata, dalam pidatonya secara langsung kepada para pemain: “Apakah kalian tahu sesuatu tentang Irak? Jangan pernah berpikir dalam hati kalian bahwa mereka adalah tim kecil, karena kenyataannya tidak demikian, dan saya tegaskan hal ini kepada kalian. Pertama, dan ini adalah fakta yang harus kalian ketahui, apakah kalian tahu Bolivia? Mereka adalah tim Amerika Selatan yang bagus, dan Irak berhasil mengalahkan mereka di Meksiko (sambil menunjuk ke babak tambahan). Kedua, Spanyol, apakah kalian mengenalnya? Memang itu hanya pertandingan persahabatan, ya, tetapi mereka bermain imbang melawan Spanyol.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: “Kami masih punya banyak waktu, tinggal beberapa hari lagi, tetapi jangan sampai ada di antara kalian yang berpikir bahwa pertandingan ini akan mudah hanya karena kami adalah timnas Prancis, karena ada tim lain yang mungkin berpikir seperti itu; tim-tim besar yang pernah bermain melawan tim-tim yang lebih lemah dari Irak.”

Deschamps melanjutkan: “Jangan juga berpikir—meski hal ini mungkin terdengar wajar—bahwa cepat atau lambat kami akan membuat perbedaan pada akhirnya. Tim-tim besar itu tidak berhasil melakukannya, dan saya tidak ingin hal yang sama terjadi pada kami, serta menunggu hal itu terjadi.”

Pelatih asal Prancis itu mengakhiri pembicaraannya dengan menyoroti kelebihan tim nasional Irak, di mana ia berkata: “Mereka adalah tim yang bagus, menerapkan sepak bola sederhana namun melaksanakannya dengan sangat cermat. Kalian akan melihatnya nanti; mereka bermain dengan formasi taktis 4-4-2 yang baik, dan memiliki pemain-pemain hebat di lini serang. Mereka memiliki pemain dengan keterampilan teknis yang baik, menampilkan performa yang rapi, dan memiliki kemampuan bereaksi yang cepat. Saya sampaikan semua ini kepada kalian, para pemain, agar kalian memperhatikannya.”

