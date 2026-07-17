Deschamps membuat para pemain Prancis gelisah dengan keputusan mengejutkan menjelang pertandingan terakhirnya bersama Les Bleus

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, menolak memberikan waktu luang kepada para pemainnya setelah mereka tiba di Miami pada Kamis, sebuah langkah yang mencerminkan tekadnya untuk tidak mengakhiri kariernya bersama "Les Bleus" dengan dua kekalahan berturut-turut sebelum menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 besok, Sabtu.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” mengungkap pada hari Jumat ini bahwa para pemain yang tiba sore hari di hotel mereka di Fort Lauderdale berharap dapat melepas penat setelah kekecewaan akibat kekalahan telak 0-2 dari Spanyol di semifinal, namun Deschamps dan staf pelatihnya menolak permintaan tersebut dengan tegas.

Deschamps menjelaskan, dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial tim nasional pada hari Kamis, alasan ketegasannya dengan mengatakan: “Kekecewaan ini sebanding dengan ambisi kami. Kita harus menerimanya karena tidak ada pilihan lain, tetapi kami menghadapi tim Spanyol yang sangat kuat yang meningkatkan level permainannya. Kami tidak meraih hasil yang kami inginkan atau harapkan.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: “Tentu saja banyak yang merasa kecewa, tetapi masih ada pertandingan yang harus dilalui. Ini bukan pertandingan persahabatan. Semua pemain harus memikul tanggung jawab ini terhadap diri mereka sendiri, terhadap apa yang diwakili oleh seragam ini, dan terhadap semua yang mendukung kami.”

Pertandingan perebutan tempat ketiga akan digelar di Stadion Hard Rock, Miami, dini hari Minggu, dalam laga yang menurut pernyataan pelatih asal Inggris Thomas Tuchel, tidak diinginkan oleh kedua tim. Hal ini menempatkan Deschamps pada posisi harus menemukan kata-kata yang tepat untuk memotivasi para pemainnya dan menghindari mengakhiri karier panjangnya bersama tim nasional Prancis dengan kekalahan kedua berturut-turut.

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