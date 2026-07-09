Deschamps Memberikan Mbappé Kunci Sejarah Piala Dunia dengan Rekor yang Belum Pernah Dicapai Siapa Pun

Kylian Mbappé akan menorehkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan huruf-huruf emas, saat ia memimpin lini serang “Les Bleus” melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, di bawah asuhan pelatih Didier Deschamps.

Jaringan statistik sepak bola “Opta” menyebutkan bahwa penampilan Mbappé sebagai starter melawan “Singa Atlas” akan menambah jumlah penampilannya menjadi 20 pertandingan di Piala Dunia di bawah asuhan Deschamps, sebuah rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya bagi seorang pemain bersama satu pelatih dalam sejarah turnamen tersebut.

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa angka ini memberikan Mbappé pencapaian bersejarah, sekaligus memecahkan semua rekor sebelumnya dalam hubungan antara pemain dan pelatihnya di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Sejak penampilan perdananya bersama Deschamps di Piala Dunia Rusia 2018 saat usianya 19 tahun, Mbappé telah menjadi pilar yang tak tergantikan dalam proyek pelatih asal Prancis tersebut, ia tampil di semua pertandingan Prancis pada dua edisi terakhir, membawa timnya meraih gelar juara pada 2018 dan mencapai final pada 2022, sebelum melanjutkan penulisan sejarah di edisi 2026.

Kapten timnas Prancis ini akan menghadapi Maroko dengan catatan 12 gol di Piala Dunia, sehingga hanya berjarak satu gol lagi untuk menyamai rekor legenda Just Fontaine, pencetak gol terbanyak Prancis sepanjang sejarah Piala Dunia.

Rekor baru Mbappé bersama Deschamps tidak hanya mencerminkan kesinambungan, tetapi juga menegaskan hubungan istimewa antara pelatih yang percaya pada bakat muda delapan tahun lalu, dan bintang yang membalas kepercayaan tersebut dengan memecahkan rekor demi rekor.