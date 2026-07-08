Deschamps membela Mbappé: Kapten yang sempurna yang tak tergoyahkan oleh hinaan rasial

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, menegaskan bahwa Kylian Mbappé tidak terpengaruh oleh hinaan rasial yang dilontarkan oleh seorang senator Paraguay kepadanya, sambil menekankan bahwa bintang Real Madrid itu adalah “kapten yang ideal” yang memusatkan seluruh perhatiannya di lapangan.

Dalam wawancaranya menjelang pertandingan melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, Deschamps menyinggung kegemparan yang dipicu oleh pernyataan rasis terhadap Mbappé, dan berkata: “Kylian itu kuat, dan tidak ada satu pun dari apa yang dikatakan yang memengaruhinya sama sekali.”

Ia menambahkan: “Dia tidak peduli dengan hal-hal di luar penampilannya, dan bermain pada level yang sangat tinggi. Dia hanya fokus pada tugasnya, dan itulah yang menjadikannya kapten ideal yang kami butuhkan.”

Pernyataan rasis yang mengejutkan dari seorang senator Paraguay terhadap Kylian Mbappé, kapten timnas Prancis, memicu gelombang kemarahan luas, setelah Paraguay tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Prancis dengan skor 1-0 pada Sabtu lalu di Philadelphia.

Menurut laporan media Paraguay, senator tersebut menyerang Mbappé dengan kata-kata rasis dan menghina, setelah ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut melalui tendangan penalti yang membawa Prancis ke perempat final.

Deschamps kembali menegaskan keyakinannya terhadap ketangguhan mental Mbappé di tengah upaya-upaya untuk mengganggu konsentrasinya, dengan menegaskan bahwa “kebisingan media dan hinaan tidak mengubah apa pun dalam mentalitasnya; kekuatan kolektif kami melampaui bakat individu, dan Kylian membuktikan setiap hari bahwa ia mewujudkan semangat ini.”

Pelatih “Les Bleus” itu mengakui bahwa satu-satunya masalah yang dihadapi Prancis saat ini adalah efektivitas serangan: “Tentu saja kami bisa meningkatkan penyelesaian akhir serangan. Setiap pertandingan mendatang akan semakin penting, dan kami harus lebih akurat karena persaingan semakin sengit.”

Deschamps melanjutkan pembicaraannya dengan memuji kekompakan dalam tim, sambil mengingat kembali apa yang terjadi di Euro: “Semangat timlah yang menentukan hasil pertandingan. Di Kejuaraan Eropa, Kylian mengalami cedera, dan itu adalah hal yang tak terelakkan.”

Ia menyimpulkan: “Kekuatan kolektif melampaui momen-momen gemilang individu mana pun. Tim ini kompak, meskipun ada yang merasa tidak puas. Tujuh minggu terakhir bersama mereka sungguh luar biasa, dan saya merasa senang bisa bersama kelompok ini; inilah kekuatan Prancis.”