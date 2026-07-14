Deschamps melakukan dua perubahan dalam skuad Prancis menjelang laga krusial Piala Dunia melawan Spanyol

Prancis dan Spanyol akan bertanding pada Selasa malam di Dallas untuk memperebutkan tempat di final Piala Dunia. Susunan pemain dari kedua tim favorit juara tersebut telah diumumkan. Pertandingan semifinal di tanah Amerika ini akan dimulai pada pukul 21.00 waktu Belanda.

Didier Deschamps kali ini memilih Aurélien Tchouaméni di lini tengah, menggantikan Manu Koné. Pelatih timnas Prancis tersebut tampaknya menilai bahwa Tchouaméni adalah pilihan yang lebih tepat untuk memperkuat lini tengah saat menghadapi Spanyol.

Lini pertahanan kembali diperkuat oleh kiper Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, dan Lucas Digne, yang akan pindah ke Paris Saint-Germain setelah musim ini berakhir. Tchouaméni dan Adrien Rabiot sebagai gelandang pengatur permainan akan memastikan Michael Olise dapat lebih fokus pada kreativitasnya.

Di lini depan, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, dan Kylian Mbappé ditugaskan untuk mencetak gol. Mbappé pun sudah cukup fit untuk menjadi starter saat menghadapi La Roja.

Barisan pertahanan Spanyol terdiri dari kiper Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, dan Marc Cucurella.

Di lini tengah, Fabián Ruiz tetap menjadi starter, sehingga Pedri akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Rodri bertugas mengendalikan permainan, sementara Dani Olmo memperkuat serangan dengan kemampuannya menembus lini pertahanan lawan. Di lini depan, Lamine Yamal, Álex Baena, dan Mikel Oyarzabal diharapkan mencetak gol. Oyarzabal sendiri telah mencetak empat gol di Piala Dunia ini.

Susunan Pemain Prancis: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Susunan Pemain Spanyol: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.