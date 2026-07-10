Deschamps: Mbappé bukanlah seorang diktator... dan inilah alasan mengapa tendangan penalti melawan Bono gagal

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, membela bintang timnya, Kylian Mbappé, dengan menegaskan bahwa Mbappé adalah kapten yang ideal yang pengaruhnya melampaui sekadar mencetak gol, sekaligus membantah rumor yang menggambarkannya sebagai sosok yang otoriter atau egois.

Deschamps mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan 2-0 atas timnas Maroko dan lolosnya Prancis ke semifinal Piala Dunia: “Banyak yang menganggap Kylian sebagai semacam diktator yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia adalah sosok kapten yang ideal, dan dia membuktikannya melalui penampilannya di lapangan, terlepas dari semua gol yang dicetaknya.”

Dalam pembicaraannya, Deschamps juga menyinggung jeda yang cukup lama sebelum tendangan penalti yang berhasil ditepis oleh kiper Yassine Bono dari tendangan Kylian Mbappé, sambil menegaskan bahwa ia masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi pada momen tersebut.

Pelatih timnas Prancis itu menjelaskan: “Saya mendapat kesan bahwa ada tinjauan melalui teknologi video yang dikonfirmasi oleh wasit, lalu ada panggilan lain untuk memeriksa suatu pelanggaran, di mana mereka menghabiskan hampir dua menit untuk meninjau tayangan ulang, tetapi bagaimanapun juga, ada keraguan pada saat itu, dan kenyataannya prosesnya memakan waktu sangat lama, sementara Kylian sudah siap untuk menendang. Saya tidak akan mencari-cari alasan untuk Kylian, tetapi jelas itu bukanlah situasi yang mudah sama sekali."

Deschamps memuji ketangguhan mental para pemainnya dan reaksi kuat mereka setelah babak pertama berakhir, yang diwarnai dengan terbuangnya banyak peluang emas untuk mencetak gol.

Deschamps melanjutkan: “Pada babak pertama, dengan penalti yang gagal dan tiga peluang lainnya, kami kurang efektif dalam menyerang, tetapi hal ini tidak menumbuhkan keraguan di hati para pemain kami, apalagi di benak Kylian Mbappé. Selain itu, lawan juga harus banyak berlari, dan seiring meningkatnya kelelahan, ruang kosong pun semakin terbuka—dan itulah yang terjadi, lagipula, kami memang hanya menerima sangat sedikit peluang.”

Timnas Prancis berhasil memecah kebuntuan Maroko pada babak kedua berkat gol dari Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, yang membawa Les Bleus ke babak semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Penyerang Real Madrid itu mencetak gol kedelapannya di Piala Dunia, sehingga menyamai bintang Argentina Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak dalam perebutan Sepatu Emas.

Timnas Prancis akan bertanding pada 14 Juli mendatang di kota Dallas melawan pemenang dari pertandingan antara Timnas Spanyol dan Timnas Belgia yang digelar hari ini, Jumat, di kota Los Angeles.