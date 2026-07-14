Deschamps marah setelah kekalahan: Apakah wasit tersebut layak memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja wasit selama pertandingan melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kekalahan “Les Bleus” 2-0, sekaligus menegaskan bahwa kesalahan teknis timnya merupakan penyebab utama tersingkirnya mereka dari turnamen tersebut.

Deschamps mengakui, dalam pernyataan pasca-pertandingan yang dilansir oleh jaringan RMC Prancis, bahwa para pemainnya sedang mengalami kekecewaan setelah impian untuk mencapai final pupus, sambil mencatat bahwa tim nasional Spanyol lebih unggul secara teknis dan pantas lolos.

Pelatih asal Prancis itu berkata: “Para pemain hancur, tapi kita harus realistis. Secara teknis, kami kalah dari Spanyol, dan ini adalah tanggung jawab kami. Kami melakukan kesalahan dalam operan dan beberapa detail yang seharusnya bisa membuat perbedaan.”

Meskipun ia menimpakan tanggung jawab kekalahan kepada timnya, Deschamps mengajukan pertanyaan mengenai kualitas wasit dalam pertandingan tersebut, dengan mengatakan: “Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan… Apakah wasit memiliki kualitas yang cukup untuk memimpin pertandingan di semifinal Piala Dunia? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, tetapi ada banyak situasi yang kontroversial.”

Ia menambahkan bahwa kesalahan wasit bukanlah alasan utama tersingkirnya timnya, sambil menjelaskan: “Penyebab utama kekalahan ini adalah kami tidak tampil seperti biasanya. Di level ini, kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal, dan Spanyol menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada kami.”

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Dalam pernyataan lainnya, Deschamps kembali menyinggung soal wasit, namun ia menghindari tuduhan langsung, sambil berkata: “Jika saya membicarakan wasit sekarang, orang akan mengatakan bahwa saya mencari-cari alasan karena kami kalah, tetapi saya ulangi pertanyaan yang sama: Apakah wasit tersebut layak memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?”

Ia melanjutkan, “Bukan hanya tendangan penalti yang menjadi perdebatan, ada hal-hal lain juga. Saya tidak memiliki masalah pribadi dengan wasit, tetapi semua orang bisa mengajukan pertanyaan ini.”

Pelatih asal Prancis itu menegaskan bahwa ia merasa sangat kecewa setelah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar, sambil menambahkan: “Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dengan target mencapai final, tapi kami gagal. Kekecewaan ini sangat besar, namun demikian, saya tidak bisa mengabaikan semua yang telah diberikan tim sepanjang turnamen ini. Saya pikir kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi Spanyol menguasai pertandingan, sementara kami kurang akurasi teknis dan energi. Mereka juga berhasil memotong serangan kami dan mengacaukan pembangunan serangan, dan kami berharap bisa menciptakan lebih banyak masalah bagi pertahanan mereka.”

Deschamps menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa timnas Prancis akan segera melupakan babak semifinal ini, sebagai persiapan untuk bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, setelah impian untuk mencapai final pupus. Mereka akan menghadapi tim yang kalah dari pertandingan antara Inggris dan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam.