Deschamps: Kami melakukan kesalahan di babak pertama saat melawan Inggris... dan kami menyia-nyiakan peluang untuk membalikkan keadaan

Didier Deschamps memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan “yang tidak dapat diterima” timnas Prancis pada babak pertama saat kalah 6-4 dari Inggris, sehingga mengakhiri perjalanan kepelatihannya yang bersejarah selama 14 tahun bersama Les Bleus dengan cara yang menyakitkan.

Timnas Prancis tertinggal 4-0 pada babak pertama pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia sebelum bangkit pada babak kedua, namun kebangkitan yang terlambat ini tidak cukup untuk mencegah kekalahan Deschamps dalam pertandingan ke-185 dan terakhirnya sebagai pelatih tim.

Deschamps mengatakan kepada wartawan dalam pernyataannya: “Ini adalah kekalahan, tetapi kami tertinggal 4-0. Kami menampilkan babak pertama yang tidak dapat diterima.”

Deschamps menambahkan: “Ada reaksi, dengan hal-hal yang kami tahu bisa kami lakukan dengan baik. Kami memiliki dua peluang untuk menyamakan skor menjadi 4-4, tetapi kami terlalu banyak menyerang.”

Pelatih asal Prancis itu melanjutkan: “Itulah yang kami kuasai, tapi kami tidak melakukannya. Ini kesalahanku karena aku tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di babak pertama.”

Deschamps menegaskan bahwa penampilan setelah jeda setidaknya telah memulihkan harga diri, meskipun ia mengakui bahwa kekecewaan olahraga timnas Prancis di turnamen ini tetap besar setelah mereka tiba di Amerika Utara dengan ambisi meraih gelar juara dunia ketiga.

Deschamps menyatakan: “Sebaiknya kami mengakhiri turnamen ini di posisi ketiga. Kami datang ke sini dengan ambisi besar. Dan kami berhasil meraih beberapa hal positif.”

Pelatih Prancis itu melanjutkan: “Kami gagal dalam pertandingan melawan Spanyol, dan mereka tahu cara bermain bagus melawan kami. Tim ini memiliki kualitas sepak bola yang mumpuni. Ada cukup banyak talenta untuk meraih hasil yang diinginkan.”

Deschamps menambahkan dalam pernyataannya: “Dari sisi kemanusiaan, ini adalah petualangan yang indah. Delapan minggu yang indah.”

Deschamps menyimpulkan: “Kekecewaan ada di sisi olahraga. Kami memiliki kesempatan untuk menghadirkan emosi bagi puluhan juta orang Prancis. Ini adalah Piala Dunia, dan tidak ada yang lebih indah darinya.”